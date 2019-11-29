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回應出國進修 徐國勇：韓國瑜常講不負責任的話

最新更新：2019/11/29 17:07

（中央社記者劉建邦台北29日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜主張補助軍公教警消出國進修。對此，內政部長徐國勇今天說，「韓國瑜常講出不負責任的話」，公務員出國進修已有良好機制，後續可持續加強。

總統蔡英文及徐國勇下午出席警政署年終署務會報。總統並頒發維護治安工作獎勵金給全國各警察機關代表，慰勉、肯定警察平時維護治安辛勞。

徐國勇會後接受媒體聯訪，被問到關於韓國瑜提及要送45歲以下軍公教警消出國學習一年，且「帶職、帶薪水」，政府補助每一名軍公教警消新台幣60萬元的看法。

徐國勇說，「韓國瑜常講出不負責任的話」，公務員出國進修已有規範和評選制度，且也有公務員每年可出國進修規定，國家要推政策，必須考量財政、人力等相關配套措施，目前公務員出國進修已有良好機制，後續可持續加強，對韓國瑜提出的政策，民眾心中應該也會打問號。

對於有警消人員穿著制服在一處宗教場合翩然起舞，頌唱佛曲，並對鏡頭雙手合十，引發熱議。其中，有人指稱影片內有任職警大的三線一星警官。

對此，徐國勇表示，這是宗教團體歲末祈福聚會，每年都會舉辦，他曾經參加過多次，對於有警消警官穿制服到場，可能是想表達朝氣，但出現跳舞動作，因警察是紀律部隊，會讓民眾有不同看法，會要求警政署和警大檢討及研議，希望未來不要再引起外界對警察觀感爭議。（編輯：張銘坤）1081129

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