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總統：連任沒有空窗期 武漢肺炎防疫視同作戰

最新更新：2020/01/22 13:03
中選會主委李進勇（右）22日前往總統府，致送第15任總統當選證書給總統蔡英文（左）。中央社記者謝佳璋攝　109年1月22日
中選會主委李進勇（右）22日前往總統府，致送第15任總統當選證書給總統蔡英文（左）。中央社記者謝佳璋攝　109年1月22日

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天接下第15任總統當選證書後表示，連任的總統，兩個任期之間沒有空窗期、也不會有蜜月期，整個團隊隨時都上緊發條。對於近來中國武漢肺炎的情況，政府都有掌握，也全面啟動防疫工作，強調防疫視同作戰。

中央選舉委員會主任委員李進勇率中選會副主委陳朝建、中選會委員周志宏、蔡佳泓、黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成等人上午到總統府致送「第15任總統當選證書」恭賀總統當選連任，總統親自接受當選證書，總統府秘書長陳菊也在座。

總統致詞感謝再次得到台灣人民的肯定及託付，上一次接到中選會的當選證書，是人民給她的聘書；這一次她感謝台灣人民再次選擇蔡英文，選擇和民主續約，選擇和改革續約。

「817萬張選票是對她上一個任期的肯定，也代表未來4年，人民對她的深切期待」，總統說，身為台灣總統，上任以來從未懈怠，每一天都全力以赴，如履薄冰；她和執政團隊未來也一定會繼續努力，不負所託。

總統提到，近4年來已經為國家的改革打下基礎，選舉時提出的藍圖以及規畫也一定會逐步實現；未來4年，會在既有的基礎上，繼續推動產業轉型升級，打造更完善的幼托、長照系統，落實全齡照顧，也更要強化區域的均衡發展。

總統說，選舉已經結束，感謝所有選務人員的辛勞，再次感謝所有參與這場民主盛宴的台灣人民。同時，也要去擁抱和我們立場不同的人。儘管立場不同，但依然是我們的朋友、同事、家人，大家生活在同一塊土地上，擁有共同的國家，應該彼此團結，才能夠繼續向前行。

總統表示，作為連任的總統，兩個任期間沒有空窗期、也不會有蜜月期，整個團隊隨時都上緊發條。對於近來中國武漢肺炎的情況，政府都有掌握，也全面啟動防疫工作。

現在年關將近，總統提醒國人，入出境時若有不適症狀，一定要提高警覺，主動通報，撥打1922防疫專線，由專人轉介協助就醫。「防疫視同作戰」，需要全國上下通力合作，她也請國人繼續關注配合防疫工作。（編輯：林淑媛）1090122

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