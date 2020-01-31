黨主席選舉支持誰 王金平：君子之爭保持中立

立法院2月1日將換屆，參選國民黨主席的立委江啟臣（右3）31日與多位立委前往鎮江會館拜會並歡送即將卸任立委的前立法院長王金平（右4），感謝長期以來對於國家社會的貢獻；關於黨主席選舉支持誰，王金平表示，國民黨主席選舉是君子之爭，自己保持中立。中央社記者范正祥攝 109年1月31日

（中央社記者范正祥台北31日電）國民黨2020大選失利後，吳敦義請辭黨主席，國民黨預計3月7日補選新任黨主席；前立法院長王金平今天回應媒體詢問時說，國民黨黨主席選舉是君子之爭，自己保持中立。

今天是第9屆立委任期最後一天，參選國民黨主席的立委江啟臣下午與黨籍立委廖國棟、許毓仁、王育敏、林為洲、林德福、呂玉玲、蔣萬安、童惠珍以及第10屆立委當選人謝衣鳯、鄭正鈐前往鎮江會館拜會並歡送即將卸任的王金平，晤談約1小時。

王金平會後表示，江啟臣偕同黨團成員前來探望，也告知正式參選黨主席，看到這麼多年輕立委表達支持，對於江啟臣給予最大祝福；今天大家討論很多關於黨未來該怎麼經營運作，使黨能夠有重新執政的機會。

曾任黨團總召的江啟臣說，王金平在立法院44年，幾乎把大半輩子奉獻給台灣最高民意殿堂，也參與了台灣民主發展史上非常重要的時刻，王金平未來會繼續擔任大家的顧問。

江啟臣表示，他這次參選國民黨主席，感謝王金平給予指導，包括談及國民黨未來必須面對的挑戰，勢必會比過去更加艱辛，尤其國民黨現在身為在野黨，在議題上不見得能掌握到像執政黨的優勢，所以王金平也勉勵大家必須要更加努力。

結束拜會活動後，部分媒體追問王金平是否表態支持誰參選國民黨主席。對此，王金平強調，國民黨主席選舉是君子之爭，他保持中立。（編輯：紀淑芳）1090131