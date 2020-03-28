參選民進黨高市黨部主委 高閔琳：致力黨部年輕化

（中央社記者程啟峰高雄28日電）民主進步黨高雄市黨部主委5月將改選，38歲的黨籍高雄市議員高閔琳今天宣布參選，強調民進黨不能再讓年輕人失望，她參選是為傳達年輕世代對黨務改革的願景與理想。

高閔琳上午在臉書發文宣布參選民進黨高雄市黨部主委緣由指出，「思考良久，我再次看見了自己的使命。我決定投入民主進步黨第六屆高雄市黨部主委選舉。民進黨不能再讓年輕人失望，更不能讓台灣人再次失望。」

高閔琳並發表參選政見，包括號召青年入黨培育人才，推動民進黨年輕化，力拚重返高市府執政、議會過半，並反對媒體壟斷等。

面對罷韓，高閔琳重申，罷韓是給高雄市民重新選擇市長的機會，不該變成政黨對決，民進黨應該站在身後保護市民這項罷免的民主機制，而非主導罷韓，更不該急著出來收割罷韓、搶市民的功勞。

高閔琳認為，無論是罷韓，還是後續可能的市長補選，黨意都不應凌駕民意，民進黨的政黨角色和出場時機應在罷韓成功後的市長補選，民進黨這時要為市民推出一個最好的市長人選，才是負責任的政黨。

高閔琳相信，她藉由這次的參選能為民進黨帶來許多新的觀點、刺激與創新，也相信這次市黨部主委改選將會是一場沒有煙硝味而暢談價值理念、論辯路線的選戰。

高閔琳2014年當選高雄市議員，時年32歲的她是當時年紀最小的議員，於2018年九合一選舉連任，任內多次被民間團體評選為高雄市十大優質議員。

民進黨高雄市黨員約3.7萬人，除現任高雄市黨部主委趙文男表態尋求連任外，民進黨立委趙天麟在支持者勸進下也已表態要投入市黨部主委改選。（編輯：陳俊碩）1090328