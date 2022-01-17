2022若需一戰 林佳龍：要人民覺得師出有名

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（中央社記者葉素萍台北17日電）前交通部長林佳龍16日對外表達目前無選舉打算，他今天接受網路節目專訪，被問到「如果需要你一戰呢？」他回答，要能夠讓人民覺得師出有名，如果為了台灣而戰，即使粉身碎骨，他也是勇往直前。

林佳龍今天接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於是否投入年底地方選舉，林佳龍說，他已經當過直轄市長，沒有要再去選、再當一次直轄市長這樣的心情；不過，這是他的主觀想法，至於客觀上的情勢，民主政治也是政黨政治，也是選舉政治，民進黨有機制。

他說，現在是放空自己、聽民意、也聽內心的聲音，不會為了找下一個位子、尤其是公職，而安排自己的人生。

被問到「如果需要你一戰呢？」林佳龍說，那要有個道理，要能夠讓人民覺得師出有名，如果為了台灣而戰，他即使粉身碎骨，也是勇往直前；但如果只為了個人職務、為了政黨要贏，應該要問的是「台灣社會會不會感動？會不會覺得支持你對這個社會更好？」政治人物不要自以為，好像一輩子就都要有個位子、都要去選。

民進黨候選人林靜儀在台中第二選區立委補選勝選，林佳龍被視為居功厥偉，對於是否回鍋選台中市長，林佳龍說，綠營內部具備當台中市長資格的人才很多，包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、張廖萬堅、莊競程的表現佳，都經過很好歷練。

林佳龍認為，主要是民進黨要團結，要選市長的人不只是要感動人民，也要感動隊友，要有辦法照顧各黨派參選議員的人，不要太狹窄，要有大我，要團結大家。

至於林靜儀勝選原因，林佳龍分析，這次林靜儀贏了對手顏寬恒將近8000票，有3個原因。

林佳龍形容，空戰的議題設定，以攻擊代替防禦，讓對手限縮在自己的組織戰；再用巷戰瓦解，對手躲在碉堡，他們挖地道灌水，讓對手進退兩難；最後一招就是反賄選，破解綁樁買票機制。

另外，林佳龍今天接受媒體訪問指出，如果有人是基於愛與願景、希望台中更好這個出發點，出來參選台中市長，他會全力支持、全力抬轎，「成功一定有我，但成功不必在我。」

對於有些人說，台中要上演王子復仇記，林佳龍認為，不必出於復仇或報復心態，選舉是選賢與能；選舉要有正當性，不是哪一黨要贏、要打敗另外的政黨，而是出於愛與願景，社會就會評斷參選的正當性。

媒體詢問是否可能參選台北市或新北市長，林佳龍重申，他已擔任過直轄市長，除非有很大的正當性，一定要他去參與，不然，他會扮演好選對會的角色，為民進黨舉才，推薦給國人。（編輯：林興盟）1110117