太魯閣號事故週年 民眾黨呼籲重視台鐵行車安全

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太魯閣號事故屆滿一週年，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、副總召賴香伶（左）、幹事長張其祿（右）1日舉行記者會，呼籲政府正視傷者及受難者家屬，改善人少、車老、資材缺問題，強化行控系統問題，並透過減班、降速多管齊下改善台鐵行車安全。中央社記者吳家昇攝 111年4月1日

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（中央社記者郭建伸台北1日電）太魯閣號事故屆滿一週年，台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，呼籲政府正視傷者及受難者家屬，改善人少、車老、資材缺問題，強化行控系統問題，並透過減班、降速多管齊下改善台鐵行車安全。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿及立委高虹安、蔡壁如今天舉行「台鐵事故周年，安全是首要條件」記者會。

邱臣遠表示，黨團這一年來持續關注台鐵改革，但台鐵安全工程進度緩慢，如軌道異物入侵告警系統的計畫，已二度被退回，完工遙遙無期。

邱臣遠指出，過去太魯閣號傷者和受難者家屬欲求見交通部長王國材表達訴求，但一直都未成功，直到本週他與張其祿偕家屬舉行記者，要求王國材不要再拖後才答應與家屬見面。

邱臣遠要求，王國材應考量家屬的訴求，讓第三方監督團體參與台鐵改革，並參考日本制度，將受難者家屬納入監督團體成員，共同監督安全改革，別再發生悲劇。

賴香伶表示，台鐵預算員額1萬7362人，但現有正式職員僅1萬4264人，還有3000多名臨時人員，若招聘員額不足造成人力短缺，易引發安全問題，列車故障、誤點更是家常便飯。

張其祿直言，從2018年普悠瑪號事故，到2021年太魯閣號事故，人為疏失還是一再出現，甚至差點危及乘客性命，誤點、故障屢見不鮮，如此高風險、低效率的鐵路運輸，台鐵改革的重點仍是提升行車安全。

張其祿指出，日本JR西日本福知山線事故後，將受難者家屬納入「福知山列車出軌事故的課題檢討會」，呼籲台鐵未來改革也應仿效，採第三方監督機制。（編輯：翟思嘉）1110401