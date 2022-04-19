帛琉海洋大會代表團12人染疫 環保署長張子敬未確診

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）代表台灣出席帛琉海洋大會的特使團返國後累計達12人確診，外交部今天表示，環保署長張子敬與所有代表出席的政府首長都平安無恙，代表團確診者均屬輕症，盼他們早日恢復。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安說明，出訪帛琉「我們的海洋大會」（OOC）代表團迄今累計確診者12位，其中包括團員4位，其他機構的隨團人員7位，以及1位當地駐館人員，目前所有代表團員都在隔離當中。

張子敬擔任特使率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC），全團團員及隨團人員16日返國後在機場進行核酸檢測（PCR），採檢結果陸續出現COVID-19確診案例。17日確診4人，18日再增加8人確診。

媒體詢問張子敬是否也在確診名單中，歐江安回應表示，張子敬與所有出席政府首長都平安無恙，團員中有4位工作階級人員確診，症狀均屬輕症。

歐江安表示，團員此次是搭乘專機，機上只有特使團人員，進入機場依規定採檢後，全數人員立刻都已隔離，外交部誠摯祝福團員早日恢復。（編輯：張均懋）1110419