藍源重啟太空旅遊 美前空軍飛官近91歲終於圓夢

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國藍源公司（Blue Origin）今天恢復中斷近兩年的太空觀光業務，將6人送到太空邊緣，包括美國1960年代首位非裔太空人候選人德威特，一圓他的太空夢。

綜合法新社與路透社報導，這是美國富豪貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的藍源公司自2022年發生火箭事故以來的首度載人飛行。在這次事故後，藍源的競爭對手維珍銀河公司（Virgin Galactic）就獨占了新興的次軌道觀光市場。

根據實況轉播，載著6人的火箭發射系統於上午9時36分左右於德州西部一號發射場（Launch Site One）基地升空。雕刻家德威特（Ed Dwight）也是乘客之一，他在1960年代原本有機會成為美國國家航空暨太空總署（NASA）第一位非白人的太空人，但最後遭排除，一度引發爭議。

現年90歲8個月又10天的德威特創下前往太空年紀最長的紀錄。

他在飛行結束後說：「這是足以改變人生的體驗，每個人都必須來一次。」

他笑說：「我以為我人生中不是真的必須要有這樣的經歷…但這不是真話。」

火箭與太空艙分離後，太空艙繼續攀升到超越地球大氣邊緣的高度，達105.7公里，火箭則依計畫返回陸地。接著，太空艙用降落傘返回地表，結束了這趟為時約10分鐘的任務。

太空艙的3個降落傘中，有一個沒有完全充氣，這個問題可能在下一趟火箭飛行前受到嚴格檢視。

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這項NS-25任務是藍源公司的第7次載人飛行。這家公司將新謝波德號（New Shepard）次軌道飛行器的短程飛行視為實現更宏大目標的基礎，例如研發成熟的重型火箭和月球登陸器。

新謝波德號是可完全重複使用的小型火箭系統，以美國首位太空人謝波德（Alan Shepard）命名。連今天這趟任務算在內，藍源公司已用新謝波德號將37人送上太空。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130520