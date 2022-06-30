台灣首度獲邀出席歐洲公民保護論壇 分享數位防災

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院今天表示，歐盟執行委員會（European Commission）首度邀請台灣出席28日與29日的「歐洲公民保護論壇」（European Civil Protection Forum），分享數位防災經驗，彰顯歐盟肯定台灣災害防救的專業與能量。

政院下午發布新聞稿指出，在外交部駐歐盟兼駐比利時代表處促成下，政院災害防救辦公室副主任王怡文率團參與28日及29日於比利時布魯塞爾舉辦的「歐洲公民保護論壇」。

王怡文表示，歐盟執委會公民保護總署首度邀請台灣「在防災準備之成功故事與良好做法（Success stories and good practices on preparedness）」為題，分享台灣在數位防災的創新應用成果相關經驗，包括災防公共告警系統、預防性疏散撤離機制及VR數位模擬訓練系統。

王怡文說，台灣相關數位防災經驗，獲得現場與會成員國熱烈討論與迴響

政院也指出，為強化與歐盟會員國及與會成員間的交流，現場設立以台灣為名的展攤，展示VR數位模擬訓練及國際災防訓練課程，成為展場亮點，也提高台灣在國際災防領域的能見度。

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除分享台灣經驗之外，政院說，藉此交流機會，也瞭解歐盟及會員國數位防災技術發展及成果應用場域、災害防救體系與應變事項，此行除彰顯歐方肯定台灣災害防救的專業與能量外，更為台灣後續參與歐方災防活動及交流奠定基礎。

政院指出，歐洲公民保護論壇為歐盟推動公民保護交流的大型重要活動，主要探討面臨氣候變遷的災害危機、戰爭衝突等重大挑戰時，如何透過區域合作保護公民減少各種風險與威脅，與會者來自50多個國家，超過800人，此次除歐盟會員國外，另包括台灣及烏克蘭等其他夥伴等第三國參加。（編輯：林興盟）1110630