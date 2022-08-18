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陳時中提都更政見 黃珊珊：最難是整合意見

2022/8/18 17:17（8/18 17:56 更新）
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台北市副市長黃珊珊18日出席活動記者會後受訪表示，她擔任議員多年，了解都市更新最難的不是法規也不是政府，而是整合民眾，整合市民意見需要時間及力氣，畫大餅提供數字很容易，但重點是要說服民眾。中央社記者劉建邦攝 111年8月18日
台北市副市長黃珊珊18日出席活動記者會後受訪表示，她擔任議員多年，了解都市更新最難的不是法規也不是政府，而是整合民眾，整合市民意見需要時間及力氣，畫大餅提供數字很容易，但重點是要說服民眾。中央社記者劉建邦攝 111年8月18日
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（中央社記者劉建邦台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出都市更新政見。北市副市長黃珊珊表示，推動都更最難是要整合及說服民眾，不是法規及政府，且提供數字畫大餅都很容易。

陳時中上午舉行都市更新政見發布記者會，並表示將優先介入協助整建住宅、海砂屋等危險建築都市更新，目標4年核定2成、8年核定5成，同時擴大都更處、住都中心的編制。

黃珊珊下午出席「2022年民生．悠活節」前置記者會，會後受訪時被問及陳時中提出都更政見時說，她擔任議員多年，了解都市更新最難的不是法規不是政府而是整合民眾，整合市民意見是需要時間及力氣，畫大餅提供數字很容易，但重點是要說服民眾。

黃珊珊表示，每一棟房子都是民眾一輩子的資產，應該是要先說服，並讓民眾安心，所以北市府才有公辦都更政策及設置都更工作站向民眾說明，都更應關心的是人，不是房子，且中央政府也可透過修改相關都更條例協助民眾，而不是檢討地方政府執行力不足。

媒體詢問，台北市長選舉是否會出現棄保效應。黃珊珊說，比賽還沒開始，都要持續努力，若每天都想棄保效應，那什麼事都不用做。

媒體接著問，國民黨台北市長參選人蔣萬安接受媒體專訪曾提及，有人質疑黃珊珊是變色龍？黃珊珊回應，每天只想政黨顏色，城市不會進步。

黃珊珊被問到何時請辭投入參選時說，準備好就告知外界。

黃珊珊預計28日請辭投入選戰，台北市長柯文哲昨天在議會答詢時說，9月起、最晚不能拖過9月2日，市府將剩一名副市長彭振聲。（編輯：李亨山）1110818

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