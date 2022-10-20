藍議員批勘災耍官威 陳時中：這樣影射非常不好

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市日前豪雨成災，民進黨台北市長參選人陳時中勘災遭國民黨議員游淑慧批評，竟有警分局長陪同，好大官威。陳時中今天回應，分局長因職責在現場指揮，這樣影射非常不好。

颱風尼莎16日帶來豪雨，導致台北市內湖區康樂隧道口邊坡土石崩落，影響通行。無黨籍台北市長參選人黃珊珊、陳時中當天先後約在晚間7時到場關心，國民黨台北市長參選人蔣萬安則在晚間9時許前往現場。

黃珊珊與陳時中勘災後在臉書發文，均附上有台北市警察局內湖分局長王炳睿陪同的照片，遭游淑慧昨天在臉書發文質疑，陳時中是平民去看災，卻有警察局分局長黏緊緊，宛如市長親臨，好大官威。

陳時中今天上午舉行寵物政見發表記者會後接受媒體聯訪回應，這樣批評實在是不應該，王炳睿不是刻意在那邊陪他，而是因職責所在，待在現場指揮，他才是剛好出現、跟王炳睿請教現場情況，這樣影射非常不好。

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內湖分局昨天也發布新聞稿澄清，王炳睿16日前往災處調度警力實施交通管制疏導，過程中陸續有黃珊珊、陳時中等多名參選人前來勘災，後來因雨勢太大，王炳睿全身被淋濕，先返回分局換洗，接續由副分局長現地指揮督導，並無獨厚任何參選人情事。

此外，媒體詢問，最新民調顯示陳時中支持度領先。陳時中說，民調有高有低，選舉期間可以依此修正做法，他會繼續提出政見、博取市民認同，並滾動式檢討，希望選贏後市政就能立即上路。（編輯：李錫璋）1111020