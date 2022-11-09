蔡英文：基竹桃五星接棒 城市發展不能走回頭路

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民進黨9日在黨中央召開「延續五星光榮 進步永不回頭」記者會，由兼任民進黨主席的總統蔡英文（中）主持，桃園市長鄭文燦（左起）與桃園市長參選人鄭運鵬、新竹市長參選人沈慧虹（右起）、基隆市長參選人蔡適應一起喊出「凍蒜」口號。中央社記者徐肇昌攝 111年11月9日

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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨主席蔡英文今天同框基隆市、桃園市、新竹市3位選將，她說，過去8年民進黨在基隆市、桃園市、新竹市已為城市發展打下關鍵基礎，城市發展不能走回頭路。

民進黨今天召開「延續五星光榮 進步永不回頭」記者會，蔡英文與桃園市長鄭文燦、基隆市長參選人蔡適應、桃園市長參選人鄭運鵬、新竹市長參選人沈慧虹同台造勢。

蔡英文致詞提到，民進黨執政縣市首長每天從清晨拚到深夜，加速推動城市發展，他們深切了解市民需求，拚出五星級執政，因為市民選出「會做事的人」。民進黨「會做事」戰隊在中央創造良好執政成果，在地方實現「綠色執政、品質保證」。

她說，昨天民進黨北北基桃4位縣市長參選人，共同宣布「首都通1200月票」，這項政策將串連1000多萬人口票證系統，串連首都圈生活，減輕大家負擔，中央也會補助支持；這項政策政策成熟度、可行性都很高，上任後就能立刻上路，這就是民進黨對地方執政負責任態度。

蔡英文說，選舉只剩17天，大家手中這票，將決定縣市未來發展；她說，在基隆市，市長林右昌8年執政，徹底改善城市的體質，這些成果也都是因為有蔡適應在立法院大力促成、積極協調溝通，蔡適應是延續基隆建設的不二人選，讓蔡適應接棒基隆，一定能為基隆延續光榮。

她說，在桃園，鄭文燦8年執政成果有目共睹，8年亮眼執政成績，也都是因有鄭運鵬在立法院大力協助；一直跟鄭文燦分工合作的鄭運鵬，是桃園最好的接棒人選，選擇鄭運鵬，一定能讓桃園進步不回頭。

蔡英文指出，新竹市的許許多多的建設，都是前市長林智堅和整個新竹隊累積的成果。曾任副市長的沈慧虹也總是在第一線全力以赴。讓沈慧虹接棒新竹市，新竹市未來不只產業、科技會更進步，歷史人文的能量也會更豐沛，並將會是更友善親子的樂活城市。

蔡英文說，過去8年，民進黨在基隆市、桃園市、新竹市，已經為城市發展，產業進步，以及市民安居樂業，打下關鍵基礎。一個城市的發展，不能走回頭路。一個城市的未來，需要有經驗、有行動力、有協調力的市長，帶領城市加速前進。

她認為，讓蔡適應接棒林右昌，一定能為基隆延續光榮；讓鄭運鵬接棒鄭文燦，一定能讓桃園加速發展，進步不回頭；讓沈慧虹接棒林智堅，一定能延續新竹改變及成長。

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蔡英文指出，選對人，會做事。每一位市民的選擇，都是決定城市發展關鍵。她要拜託基隆、桃園、新竹選民，手中的這一張選票，一定要「選會做事的人」。

蔡英文說，做出錯誤的決定，可能讓城市發展停滯下來，甚至付出代價。4年前，高雄市民的選擇，讓高雄市政慢了2年，真的很可惜；她說，希望這樣的遺憾不要再發生，假如不要重蹈覆轍、不要繞這些辛苦的遠路，城市發展的能量就可以更集中、更加速。（編輯：黃國倫）1111109

民進黨9日在黨中央舉行「延續五星光榮－進步永不回頭」 記者會，黨籍新竹市長參選人沈慧虹致詞期許延續前新竹市長林智堅的優良政績。中央社記者徐肇昌攝 111年11月9日

民進黨9日在黨中央召開「延續五星光榮 進步永不回頭」 記者會，基隆市長參選人蔡適應（圖）出席，盼延續基隆市長林右昌優良政績。中央社記者徐肇昌攝 111年11月9日

民進黨9日在黨中央召開「延續五星光榮 進步永不回頭」記者會，桃園市長參選人鄭運鵬（圖）表示，希望能延續桃園市長鄭文燦的優良政績。中央社記者徐肇昌攝 111年11月9日

民進黨9日在黨中央舉行「延續五星光榮－進步永不回頭」 記者會，席間桃園市長參選人鄭運鵬（左）與基隆市長參選人蔡適應（右）交換意見。中央社記者徐肇昌攝 111年11月9日

民進黨9日在黨中央舉行「延續五星光榮－進步永不回頭」 記者會，身兼黨主席的總統蔡英文（右）與民進黨祕書長林錫耀（左2）交換意見。中央社記者徐肇昌攝 111年11月9日