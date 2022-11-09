蔡英文：基竹桃五星接棒 城市發展不能走回頭路
（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨主席蔡英文今天同框基隆市、桃園市、新竹市3位選將，她說，過去8年民進黨在基隆市、桃園市、新竹市已為城市發展打下關鍵基礎，城市發展不能走回頭路。
民進黨今天召開「延續五星光榮 進步永不回頭」記者會，蔡英文與桃園市長鄭文燦、基隆市長參選人蔡適應、桃園市長參選人鄭運鵬、新竹市長參選人沈慧虹同台造勢。
蔡英文致詞提到，民進黨執政縣市首長每天從清晨拚到深夜，加速推動城市發展，他們深切了解市民需求，拚出五星級執政，因為市民選出「會做事的人」。民進黨「會做事」戰隊在中央創造良好執政成果，在地方實現「綠色執政、品質保證」。
她說，昨天民進黨北北基桃4位縣市長參選人，共同宣布「首都通1200月票」，這項政策將串連1000多萬人口票證系統，串連首都圈生活，減輕大家負擔，中央也會補助支持；這項政策政策成熟度、可行性都很高，上任後就能立刻上路，這就是民進黨對地方執政負責任態度。
蔡英文說，選舉只剩17天，大家手中這票，將決定縣市未來發展；她說，在基隆市，市長林右昌8年執政，徹底改善城市的體質，這些成果也都是因為有蔡適應在立法院大力促成、積極協調溝通，蔡適應是延續基隆建設的不二人選，讓蔡適應接棒基隆，一定能為基隆延續光榮。
她說，在桃園，鄭文燦8年執政成果有目共睹，8年亮眼執政成績，也都是因有鄭運鵬在立法院大力協助；一直跟鄭文燦分工合作的鄭運鵬，是桃園最好的接棒人選，選擇鄭運鵬，一定能讓桃園進步不回頭。
蔡英文指出，新竹市的許許多多的建設，都是前市長林智堅和整個新竹隊累積的成果。曾任副市長的沈慧虹也總是在第一線全力以赴。讓沈慧虹接棒新竹市，新竹市未來不只產業、科技會更進步，歷史人文的能量也會更豐沛，並將會是更友善親子的樂活城市。
蔡英文說，過去8年，民進黨在基隆市、桃園市、新竹市，已經為城市發展，產業進步，以及市民安居樂業，打下關鍵基礎。一個城市的發展，不能走回頭路。一個城市的未來，需要有經驗、有行動力、有協調力的市長，帶領城市加速前進。
她認為，讓蔡適應接棒林右昌，一定能為基隆延續光榮；讓鄭運鵬接棒鄭文燦，一定能讓桃園加速發展，進步不回頭；讓沈慧虹接棒林智堅，一定能延續新竹改變及成長。
蔡英文指出，選對人，會做事。每一位市民的選擇，都是決定城市發展關鍵。她要拜託基隆、桃園、新竹選民，手中的這一張選票，一定要「選會做事的人」。
蔡英文說，做出錯誤的決定，可能讓城市發展停滯下來，甚至付出代價。4年前，高雄市民的選擇，讓高雄市政慢了2年，真的很可惜；她說，希望這樣的遺憾不要再發生，假如不要重蹈覆轍、不要繞這些辛苦的遠路，城市發展的能量就可以更集中、更加速。（編輯：黃國倫）1111109
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