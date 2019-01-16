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何志偉：選舉應回歸理性 不抹黑不攻擊

最新更新：2019/01/16 10:51

（中央社記者劉建邦台北16日電）民進黨籍台北市立委補選候選人何志偉今天說，面對選舉，他秉持不抹黑、不攻擊。選舉應回歸理性、互相尊重，對於其他候選人志工疑似遭打，他無法評論。

何志偉在民進黨籍立法委員吳秉叡及台北市議員陳怡君陪同下赴捷運雙連站周邊掃街拜票。何志偉受訪時，作以上表示。

無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇競選團隊的一名志工昨天到百齡國小發放爆米花時，遭一名男子惡意打巴掌，引發關注。

何志偉說，關於立委補選，他認為有2個重要原則，也是他長期秉持的，就是不抹黑、不攻擊；更不要借題發揮，選舉應回歸理性、尊重。

何志偉表示，選舉應回歸到候選人過去政績和未來要推動政見，期待每一場選舉，民眾都可理性聆聽參選人的政見。這次事件，因他不在現場，所以無法評論，等待調查報告出爐後再評論，但他也相信民眾是有智慧和理性判斷。

媒體追問何志偉，涉嫌打人的民眾是否為競選團隊內的志工。何志偉說，他的競選團隊內的志工都有發背心，這很清楚。他再次呼籲選舉回歸理性，且好好論述政見，才是民主的本質。

選舉投票日將屆，是否邀請黨內大咖站台，何志偉表示，只要願意認同他的人，都是他的大咖，「人民才是他的老闆」，至於選前之夜目前還在規劃，因候選人跟競選團隊有分工，他會努力勤跑基層。

何志偉說，立委補選節奏很快，他會大量收集民意，一定可以代表基層聲音進入國會，至於每組候選人都有各自選戰策略節奏，他會努力守住關鍵一席。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，共5人投入選戰，綠藍白也各推候選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：吳佳穎）1080116

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