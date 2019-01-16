高雄國中小弱勢生寒假有午餐 6千多學童受惠

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市除有社工關懷個案外，高雄市國中、小弱勢家庭孩子今年寒假起也有午餐供應，只要持「安心餐食券」到超商或便當店領取餐食，讓學童可免挨餓，估計有6600名學生受惠。

高雄市府過去在寒暑假期間發給社會局列管關懷個案弱勢家庭孩子餐食券；今年寒假起，教育局針對國中、小經濟弱勢學生發給「安心餐食券」，從1月19日至2月10日寒假期間，弱勢生持券可到高雄市的統一超商、OK超商、全家便利商店、萊爾富超商與正忠排骨飯等連鎖業者兌換等值餐食。

教育局估算這項關懷弱勢生於寒假發放餐食券的政策，增加支出逾新台幣700萬元。教育局表示，未來除寒暑假外，也會延續到每週六、日提供弱勢家庭學生安心餐食券。

教育局也概估「安心餐食券」政策，一年將增加市庫約5300多萬元的支出，相關作業正招標中。

教育局長吳榕峯表示，經濟弱勢學生在校期間有營養午餐供應，為免孩子寒暑假期間挨餓，市府以餐食券延續照顧孩子的健康，未來會擴大到假日。

餐食券發放對象是高雄市國中小低受入戶家庭子女，每人可領取1冊23張，每張面額50元，限寒假期間使用。（編輯：陳政偉）1080116