地震工程模型競賽 聯大建築系師生囊括3獎項

國立聯合大學23日表示，建築系學生張家澤（左）、方兆玄（左2）、吳瑞玲（右）、陳建安（右2）由指導老師梁漢溪（中）帶領，參加2019地震工程模型製作國際競賽，一舉囊括耐震、結構設計及效率比佳作3獎項。（國立聯合大學提供）中央社記者管瑞平傳真 108年9月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）國立聯合大學今天表示，建築系師生參加2019地震工程模型製作國際競賽，一舉囊括耐震、結構設計及效率比佳作3獎項，不僅通過相當於7級強震測試，也兼顧創意，相當不易。

九二一震災今年20週年，國家地震工程研究中心舉辦「2019抗震盃-地震工程模型製作國際競賽」，20、21日兩天進行決賽，共有來自世界逾百支隊伍依類別分高中、大專及研究生組競技，國立聯合大學建築系老師梁漢溪指導三年級學生方兆玄、陳建安、吳瑞玲及張家澤以「未來都市-空中轉運站」為發想，設計製作參賽，榮獲大專組「耐震獎」、「結構設計獎」及「效率比佳作」等獎項。

梁漢溪今天表示，比賽分2天進行，第1天必須在短短5.5小時內，利用主辦單位提供的木質底版、木條材料與工具，在現場設計製作出美觀、抗震的地震模型，重頭戲則是第2天的抗震測試。

他指出，所有參賽模型同時被安裝在振動台上，接受不同大小、逐次增加的地震力測試，同時模型還要能夠通過鐵塊置放於模型上的載重力測試，只要模型倒塌、載重平台不穩定、崩塌或鐵塊發生劇烈晃動、掉落等，就會判定不通過，並在下一輪測試前移除。

比賽前，梁漢溪與參賽學生多次討論、設計、模擬，試圖在最短時間內，利用最少材料做出符合主辦單位要求的模型，同時要顧及模型耐震度、耐重性以及美觀和創意，師生費盡精神、腦力激盪到極致，如今一舉抱回3個獎項，師生們都很開心，認為努力沒有白費。

參賽學生方兆玄說，對於獲得結構設計獎最為驚喜，因為是裁判團依據模型結構設計理念最具創意的隊伍；而陳建安、吳瑞玲及張家澤則異口同聲表示，最欣喜獲得「耐震獎」，因為模型通過測試的地震力相當於中央氣象局公布的七級強震，表示設計作品禁得起考驗，另外效率比佳作，則不枉大家賽前積極討論，表示觀念正確。（編輯：張銘坤）1080923