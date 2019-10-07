總統大選前請假 韓國瑜：一定跟議會溝通

外傳國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜（右）10月中旬將請假投入總統大選，韓國瑜7日主持市府道安會報後受訪表示，選前請假一定跟議會溝通，並依法定程序辦理。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）外傳中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜10月中旬將請假投入總統大選，韓國瑜今天表示，選前請假一定跟議會來溝通，並依法定程序辦理，屆時正式請假也會對外說明。

高市府道路交通安全督導會報民國108年第8次委員會議下午在市府四維行政中心舉行，韓國瑜主持道安會報後，接受媒體聯訪做以上表示。

由於韓國瑜國政競選團隊已透露有赴美行程安排，而高雄市議會第二次定期大會會期，包括部門業務質詢、專案報告、市政總質詢、總預算審查，要到12月12日才結束。

因此韓國瑜究竟何時要請假，已成為民進黨議員質詢焦點。包括簡煥宗等民進黨市議員也不滿韓國瑜要請假逃避議員總質，致使議員於總質詢恐要面對人形立牌質詢的處境，在今天質詢中先後批評。

韓國瑜在會中肯定義警投入協助交通事故熱點的交通維安，結合警方科技取締違規作為，讓高市今年7、8月的死亡及重大傷亡交通事故件數下降，但他仍不滿意成果，要求市府相關局處持續合作加把勁，保障民眾行的安全。

另外，韓國瑜也表示，高雄鐵路地下化後都市正在縫合過程中，除考慮車輛通行順暢外，也要顧慮到行人、自行車的通行安全，以及大眾運輸搭乘與轉乘的便利性，請相關單位也要顧到。（編輯：黃世雅）1081007