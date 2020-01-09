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陳副總統助選蔡培慧 馬文君辦螢光派對掃街

最新更新：2020/01/09 14:01
副總統陳建仁（前左2）9日到南投縣魚池鄉助選民進黨立委候選人蔡培慧（前左），盼民眾為總統蔡英文與蔡培慧加油。中央社記者蕭博陽南投縣攝 109年1月9日
副總統陳建仁（前左2）9日到南投縣魚池鄉助選民進黨立委候選人蔡培慧（前左），盼民眾為總統蔡英文與蔡培慧加油。中央社記者蕭博陽南投縣攝 109年1月9日

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）副總統陳建仁今天到南投縣魚池鄉助選民進黨南投縣第1選區立委候選人蔡培慧；同選區對手國民黨立委候選人馬文君傍晚則將舉辦「埔里造勢大遊行」螢光派對。

南投縣第1選區（埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉）民進黨立委候選人蔡培慧上午由陳副總統陪同到魚池鄉、埔里鎮掃街，下午再由立法院長蘇嘉全陪同在國姓鄉掃街，傍晚則邀農委會主委陳吉仲助選，並在草屯虎山親水公園辦踩街活動。

蔡培慧掃街前接受媒體聯訪表示，這場選戰象徵南投的新政治與新力量，相信選民都有看到，她就是專業、會做事、在地方打拚的人；近年也有越來越多青年回鄉，自己也是其中一員，希望更多人響應，使南投建設越來越好。

同選區國民黨立委候選人馬文君傍晚將在埔里鎮舉辦「埔里造勢大遊行」螢光派對，現場提供螢光棒、氣球，隊伍將從埔里競選總部出發，繞行中山路二段、仁愛公園、埔里早市、八德夜市等地。

馬文君競選總部表示，馬文君為地方爭取新台幣150億元經費補助，也揭發慶富獵雷艦弊案，守住358億元民脂民膏。（編輯：洪學廣）1090109

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