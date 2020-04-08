武漢肺炎衝擊運量 鄭文燦：減班或裁撤免費公車

桃園市長鄭文燦（圖）8日出席市政會議後受訪表示，受武漢肺炎疫情影響，免費市民公車運量少3成，交通局研議裁撤20條免費公車路線並減班30％行駛，但會以不影響民眾就學、就醫及偏鄉交通服務為原則。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年4月8日

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市長鄭文燦今天表示，受武漢肺炎疫情影響，免費市民公車運量少3成，交通局研議裁撤20條免費公車路線並減班30%行駛，但會以不影響民眾就學、就醫及偏鄉交通服務為原則。

鄭文燦上午出席市政會議後接受記者聯訪表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，市府將以每班次少於3人的低載客量、每人補助費用大於新台幣200元，以及有市區公車可替代路線，或替代路線屬於虧損補貼路線，造成重複補助情形為原則，裁撤20條免費公車路線，但是沒有替代路線或攸關學生通學通勤路線則不受影響。

鄭文燦指出，目前市府已在復興區試辦成本比公車低的「小黃公車」，以滿足偏鄉交通及就醫需求，但還是呼籲民眾要建立起分級轉診的觀念。他強調，市區公車雖然不是免費，但有8公里買一送一及老人乘車800點的補助，因此負擔很輕，改搭市區公車相信也沒問題。

鄭文燦指出，另外，因為免費公車整體載客量明顯減少，為反映實際乘車狀況並降低對市民衝擊，將從20日起減班30%行駛，採取減少離峰班次為主、通勤通學尖峰班次維持，以及一日4班次以下路線不減班為原則調整。（編輯：李錫璋）1090408