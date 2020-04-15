鶯歌親子暢玩 鳳鳴公兒二公園營造機器人趣味

（中央社記者王鴻國新北15日電）鶯歌區新闢主打「ROBOT CITY機器人城市」為主題的鳳鳴公兒二公園今天啟用，特別將機器人、機艙門、操控室、機器人機械元件等概念導入遊戲場，打造親子暢玩遊戲空間。

鶯歌區以「ROBOT CITY機器人城市」為主題，將機器人元素概念融入兒童遊戲場中的鳳鳴公兒二公園，今天在副市長陳純敬及立委蘇巧慧等民代主持開幕儀式下正式啟用，將提供親子共遊的有趣遊戲空間。

公園遊戲場將機器人、機艙門、操控室、機器人機械元件等概念導入遊戲場中，結合各式遊具，讓小朋友有身歷其境感受操控機器人的氛圍。遊戲塔底層採彷彿置身於機器人內部的半室內空間，設有立體攀爬躺網、吊繩球擺盪等設施，讓大人小孩樂在其中。

蘇巧慧表示，本來是要以恐龍為主題來興建，但是設計稿出來後遭附近里民反彈，因此，區公所從善如流改成活潑的機器人造景。

陳純敬表示，鶯歌鳳鳴地區缺乏鄰里公園及特色兒童遊戲場，經市府及地方民代協助下編列經費進行開發，公園啟用後不但可以帶動鶯歌鳳鳴地區繁榮，預期也將成為附近特色景點。

工務局表示，鶯歌鳳鳴公兒二公園是市長侯友宜上任後開闢的第22座特色公園，工程經費約新台幣1600餘萬元，除了大力推動自然植栽綠美化外，也增加特色兒童遊戲空間，讓鶯歌地區的民眾享有適合親子悠遊、老少樂活休閒的好所在。（編輯：方沛清）1090415