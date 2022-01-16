屏東宗教團體聯合祈福會 祈求疫情早日解除

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屏東縣政府與多個宗教團體發起「以愛為名、迎春祈福」宗教聯合祈福活動，2天共有5場次，屏東縣長潘孟安（前右）16日赴潮州鎮妙光禪寺祈福。（妙光禪寺提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月16日

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣政府與縣內各宗教團體，連續第8年發起「以愛為名、迎春祈福」宗教聯合祈福活動，2天5個場次，16日前往妙光禪寺，縣長潘孟安祈求疫情早日解除。

「以愛為名、迎春祈福」2天5個場次，屏東縣長潘孟安15日分別在屏東基督教聯盟與基督教長老教會進行祈福活動，16日上午前往潮州鎮妙光禪寺，與屏東佛教會理事長釋見引一起祈福，下午則到慈濟屏東分會、南州鄉精明寶宮，祈求新的一年能夠安居樂業，各行各業能夠平安順利。

潘孟安致詞指出，屏東縣各宗教團體聯合祈福活動今年已邁向第8年，持續扮演安定人心的角色，期盼藉由集結宗教穩定社會人心的力量，為民眾身心健康祈福，帶來祝福與平安的力量，疫情也能早日解除，讓民眾能安心度過幸福的2022年。

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屏東佛教會理事長釋見引表示，祈求疫情早日解除，今年妙光禪寺登場的點燈除疫祈福法會，採簡單隆重方式辦理，希望透過宗教祈福的儀式，為台灣帶來平安，消弭災厄，減少各種災害產生，讓新的一年可以國泰民安、風調雨順。

由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，潘孟安表示，在眾神明的庇佑下，希望疫情可以有所減緩、解除，讓百姓的生活都能恢復正常，也提醒民眾，過年期間有許多祭祀活動，務必做好防疫工作，保護自己也保護他人。（編輯：陳仁華）1110116