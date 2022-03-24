更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

自來水管破裂損路面 台南六甲65戶暫停水

2022/3/24 14:49（3/24 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市工務局指出，自來水公司麻豆服務所24日上午獲報，在六甲區曾文街48號前道路裂開，且一直有水流出，自來水公司派員前往開挖查明，發現是約於民國83年埋設的150mm PVCP管破管所致，隨即展開換管搶修工程。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月24日
台南市工務局指出，自來水公司麻豆服務所24日上午獲報，在六甲區曾文街48號前道路裂開，且一直有水流出，自來水公司派員前往開挖查明，發現是約於民國83年埋設的150mm PVCP管破管所致，隨即展開換管搶修工程。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市六甲區曾文街一處自來水管線今天上午出現破管情形，導致道路毀損約10公尺，台灣自來水公司隨即派員前往搶修，判斷破管原因為管線老舊，影響65戶暫時停水。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，自來水公司麻豆服務所上午10時30分左右接獲民眾通報，指稱在六甲區曾文街48號前道路裂開，且一直有水流出，自來水公司派員前往開挖查明，發現是約於民國83年埋設的150mm PVCP管破管所致，隨即展開換管搶修工程。

台南市工務局指出，工程預計於下午5時完成修復，並澆灌CLSM舖上鐵板、做好交維、警示燈，明天上午完成道路鋪設，開放通車。

自來水公司麻豆所指出，自來水公司針對管線漏水頻繁路段，都有逐年辦理管線汰換工程，今年配合六甲區公所路平改善，目前正在辦理自強路及中正路80巷管線汰換工程，儘量降低破管漏水率，提升供水品質。（編輯：張雅淨）1110324

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族