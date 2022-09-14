入秋溫差大 高市籲養殖業加強水質管理控疫病

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）每年9至11月入秋時節適逢季節交替，養殖魚蝦容易受溫差緊迫而發生疾病。高雄市農業局今天提醒養殖戶，良好水質管控是水產疾病防治首要之道；可透過魚病檢驗站提供諮詢。

依高雄市政府農業局統計，民國109、110年的9到10月份高雄地區送檢水產養殖病例，結果都以「水質不良」為主因，分別占比63%、73%。顯見養殖魚類疾病的爆發與季節性導致水質變化息息相關。

農業局動物保護處今天新聞稿指出，尤其發生在秋天白露前後因日夜溫差過大，或初春西南風吹拂，容易造成浮游植物大量死亡，產生藻類屍體及懸浮物集中在風尾處，即俗稱「水皮」、「土皮」等倒藻效應，造成魚隻浮頭及泛池缺氧等危害。

驟變水溫不僅影響池水水質，造成魚隻免疫力下降，建議養殖戶增設增氧機，促進養殖池上下水層循環對流及溶氧，降低魚隻缺氧緊迫及水生動物疫病。

此外，每年於入秋至翌年春季，潛伏寄生蟲大量繁殖為害魚隻；又因異常高溫氣候導致入秋至10月底鏈球菌感染症仍易好發，養殖後期導致池底累積大量有機質，建議加強每週換流水、定期投予沸石粉、益生菌或水質改善劑，加強養殖池底改善以降低病菌繁殖造成魚隻疫病發生。

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動保處長葉坤松提醒養殖漁民，秋季是水產養殖魚類收成季節，也是養殖管理最關鍵時刻。此時投餌量應依氣候、水質和魚隻攝食情況調整，並提升飼料品質以減餌投餵原則，確保魚隻營養需求，同時避免殘餌維持良好水質，達到魚蝦疫病監控防治。

葉坤松建議養殖戶利用動保處位於永安、鳳山(週一至週五），以及林園(週一、三、五)魚病檢驗站，上午9時至12時，提供水質檢測與魚病檢驗諮詢，透過水產獸醫師協助疾病檢診與水質檢測，加強輔導殖業者建立魚病防治預防醫學觀念，提升魚隻育成率。（編輯：孫承武）1110914