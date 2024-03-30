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台裔導演王湘聖作品「弟弟」獲選舊金山電影節開幕片

2024/3/30 11:18（3/30 11:26 更新）
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舊金山國際電影節將於4月登場，台裔美籍導演王湘聖的作品「弟弟」將替這場文化盛事揭開序幕。（SFFILM提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年3月30日
舊金山國際電影節將於4月登場，台裔美籍導演王湘聖的作品「弟弟」將替這場文化盛事揭開序幕。（SFFILM提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年3月30日
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（中央社記者張欣瑜舊金山29日專電）舊金山國際電影節將於4月登場，台裔美籍導演王湘聖的作品「弟弟」將替這場文化盛事揭開序幕。王湘聖不久前以「奶奶跟外婆」入圍奧斯卡紀錄短片，他的奶奶在「弟弟」中亦有演出。

30歲的台裔美籍導演王湘聖（Sean Wang），剛以「奶奶跟外婆」（Nǎi Nai and Wài Pó）在奧斯卡獎嶄露頭角，他的劇情長片「弟弟」（Didi）也獲得國際廣大迴響，日前在日舞影展（Sundance Film Festival）拿下兩個獎項。

第67屆舊金山國際電影節（San Francisco International Film Festival）即將於4月登場，「弟弟」被選為今年開幕之夜的影片，根據網站，導演王湘聖與製作人將會出席，門票已全數售罄。

王湘聖在舊金山灣區佛利蒙特市（Fremont）長大，「弟弟」以2008年的佛利蒙特市為背景，故事很大部分是他的個人經驗。

「弟弟」描述一名13歲的台裔美國男孩Chris傻傻地追求初戀，對拍片和滑板產生熱情，並透過社群網站建立人際關係；在家中，姊姊和母親常常惹惱他，奶奶則很掛心他的飲食，這三位家中的女人讓正值青春期的Chris感到很抓狂。

片中的母親由華裔美籍女演員陳冲擔綱，奶奶則由王湘聖現實生活中的奶奶，也是「奶奶跟外婆」當中的奶奶張麗華（Chang Li Hua）飾演。

舊金山國際電影節主辦單位形容，王湘聖的電影細膩而溫柔，對青少年、文化、及成長經驗有多層次的深入探討。

今年舊金山國際電影節從11日縮短至5日，並嘗試在不同戲院舉辦活動。舊金山國際電影節過後，舊金山洛喜戲院（Roxie Theater）也將加場放映「弟弟」。（編輯：陳慧萍）1130330

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