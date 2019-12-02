伊拉克激烈抗爭未衝擊石油出口 原因一次看

伊拉克爆發長達2個月反政府示威抗爭，迫使總理馬蒂下台。圖為11月29日在伊拉克首都巴格達的示威行動。（法新社提供）

（中央社巴格達2日綜合外電報導）伊拉克爆發長達2個月反政府示威抗爭，迫使總理馬蒂下台。但這個石油輸出國家組織（OPEC）第二大產油國利潤豐厚的石油產業，卻幾乎未受動亂影響，令人感到好奇。

伊拉克國會昨天同意馬蒂（Adel Abdel Mahdi）內閣總辭。稍早伊拉克石油部長賈班（Thamer al-Ghadban）告訴記者：「我們所有工作站、分站、儲油槽和油管全都維持運作。」

儘管10月開始，示威群眾斷斷續續以靜坐方式阻斷伊拉克南部道路，包括在納西里耶（Nasiriyah）、加拉夫（Garraf）和蘇巴（Subba）等地油田附近道路，並造成石油出口港柯朱貝爾港（Khor al-Zubair）對外道路中斷，港口員工無法在上午抵達工作崗位。

但油田員工和港口主管告訴法新社，這些設施都有人員輪大夜班，並延長他們的輪班時間，因此對營運影響甚小。

根據油田和港口人員說法，道路封閉確實造成每天從北方的奎亞拉（Qayyarah）油田用卡車運來的3萬桶重質原油無法抵達柯朱貝爾港，以供應出口。

不過，伊拉克每天約360萬桶出口石油當中，透過道路運抵出口港的比例微不足道。根據伊拉克石油部的數據，10月全國石油出口量為每日340萬桶，11月為每日350萬桶，幾乎沒有明顯變化。

「伊拉克石油論壇」（Iraq Oil Forum）的專家胡薩里（Ruba Husari）表示：「（伊拉克油業）雖然面臨風險，但大致上仍在掌控之中。」

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伊拉克石油產業的3大元素，是產量龐大的油田、擁有大型煉油廠和出口據點在外海。胡薩里指出：「這些元素受外在干擾影響的程度很低。」

在部分刻意規劃下，伊拉克油田是自給自足的孤島，且絕大多數原油是透過輸油管而非卡車運到出口港。追蹤油輪動向的公司ClipperData分析師雷丹（Noam Raydan）說：「因此（伊拉克石油出口）不會受到陸上抗議的直接影響。」

此外，伊拉克的煉油廠大多位在北部和西部，這些地區未受示威浪潮波及。

而伊拉克石油部採取預防措施，儲備燃料產品供國內所需，且政府的安全部隊也固定驅散油田和港口外靜坐群眾，都有助伊拉克油業運作維持正常。

另一方面，過去2個月伊拉克有教師、醫師和政府雇用的工程師參與罷工，卻未見到石油業員工加入行列。胡薩里解釋：「在伊拉克所有部會中，石油業員工的收入數一數二高。」他們不想冒險丟掉搶手的國營石油企業工作。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1081202