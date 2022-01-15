若外交手段未能達標 美憂俄羅斯準備入侵烏克蘭

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國官員今天指出，若外交手段未能達到目標，美國憂心俄羅斯近期準備入侵烏克蘭，恐導致「普遍侵犯人權和戰爭罪」發生。

路透社報導，美國和歐洲盟邦以及俄羅斯間的談判本週陷僵，目前也沒有就俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵數萬持續會面商量的計畫。

烏克蘭發動網路攻擊進一步引發緊張局面。美國白宮最高國防機構－國家安全會議（National Security Council）發言人表示，目前還不清楚是誰發動網攻，總統拜登已獲簡報。

拜登對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已提出警告，若侵略烏克蘭將承擔嚴重經濟後果。俄羅斯則否認計劃攻擊烏克蘭。

這名要求匿名的美國官員說，美國擔心俄羅斯政府「準備入侵烏克蘭，恐導致普遍侵犯人權和戰爭罪，萬一外交手段無法達其目標」。

這名官員指出：「在其策劃下，俄羅斯正為假造入侵藉口的選擇奠下基礎，包括藉由破壞活動和資訊操作，指控烏克蘭準備在烏東對俄軍發動攻擊。」

他說，俄軍「計劃在軍事入侵數週前展開這些活動，俄軍入侵烏克蘭可能在1月中旬至2月中旬期間。」

這名官員表示，美國獲得情資指俄羅斯已安排一組特務在烏東執行「假旗行動」（false-flag operation）。

這名官員說：「這群特務受過城市戰訓練，使用炸藥對俄羅斯部隊進行破壞行動。」

他還表示，這些跡象是「俄羅斯人員已開始在國家及社群媒體上假造烏克蘭的挑釁行為，以合理化俄羅斯入侵和分裂烏克蘭」。（譯者：徐睿承）1110115