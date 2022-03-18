敘利亞難民前進烏克蘭邊境 幫助戰爭受害者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社羅馬尼亞西瑞特18日綜合外電報導）28歲的敘利亞男子阿沙卡爾（Omar Alshakal）看到絕望的人們在俄羅斯入侵後逃離烏克蘭時，過去親身經歷讓他知道他們正面臨什麼樣的磨難，並開始思考如何提供幫助。

阿沙卡爾告訴法新社，「作為一個戰爭的過來人，我完全瞭解人們如何受驚嚇和逃離，想方設法讓自己安全」。

在烏克蘭和羅馬尼亞邊境關卡西瑞特（Siret），他身穿夾克，頭戴灰色毛帽，在冰冷氣溫下打著哆嗦。「我盡我所能去幫助更多的人，並讓他們對未來懷抱希望。」

身材矮胖、留著大鬍子的阿沙卡爾，曾與無數其他參與反對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）獨裁抗議活動的人，一起遭到拘留。

接著在2013年，他試圖將受傷的人送往醫院途中，因汽車附近發生爆炸而受傷。

抵土耳其接受治療後，2014年他與兩名友人一起艱苦游泳前往通往歐洲聯盟（EU）門戶希臘，夢想展開新生活。

在德國短暫停留後，為了幫助其他人逃難，他回到希臘，並於2017年在列士波斯島（Lesbos）成立「難民援助難民」（Refugee4Refugees）協會。

上個月，烏克蘭爆發人道危機，他決定前往西瑞特，自2月24日以來，當地已有13萬人越過邊境，絕大多數是婦女和兒童。

他回憶說：「我還記得第一次來到邊境時，看見一個小女孩喊著『爸爸』並放聲大哭。」

許多身強力壯男子留在烏克蘭，對抗俄羅斯軍隊。

他的協會在距邊境幾公里的地方租了一家小旅館，可容納50到100名難民。

阿沙卡爾和其他志工一起自一輛載運人道物資的卡車卸貨。他說，旅館的附樓已推滿食物和衛生用品。

附近則矗立擴建的木架，他們希望這可以增加容量。

來自世界各地大約10位阿沙卡爾的同僚在那裡作業，他們正尋找更多人加入這項工作。

阿沙卡爾說，他想要讓那些逃難的人「感覺我們是一家人，我們一起快樂，也一起悲傷」。

持敘利亞護照意味旅行並不總是那麼順利。他說，在進入羅馬尼亞時，警察攔下他並詢問他打算在那裡做什麼。

至於自己的未來，他說：「希望能回家生活，回到家人和朋友身邊。」

他補充說：「我夢想能夠回去，但現在看似不可能。」在敘利亞等待他的是父母，一個弟弟和一個妹妹，他已將近12年沒見到他們。

現在他過一天算一天，「如今我希望沒有人需要幫助，每個人都很安全，這是我的夢想。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110318