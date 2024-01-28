殼牌拼淨零目標 2025年底前關閉德國一煉油廠

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）歐洲石油業巨擘殼牌集團（Shell）26日表示，將在2025年底前關閉位於德國韋瑟靈（Wesseling）的一座煉油廠，將廠房轉為生產潤滑油原材料，作為其減少碳排放行動的一環。

路透社報導，殼牌表示，這座煉油廠的加氫裂解工廠將改為生產第三類基礎油，年產能約30萬公噸，相當於歐洲聯盟（EU）目前基礎油需求的約9%及德國需求的40%。第三類基礎油主要用於引擎。

殼牌的這項行動，也預估使其營運碳排放量、也就是範疇一及範疇二（Scope 1 and 2）的碳排放量，每年減少約62萬公噸。

殼牌的目標是將其整體溫室氣體排放逐步減少，其中包括客戶燃燒其出售燃料產生的排放，並於2050年底前實現淨零排放。殼牌目前還計劃出售位於新加坡的煉油和石化工廠。

韋瑟靈煉油廠位於殼牌的萊茵區能源與化學園區（Energy and Chemicals Park Rheinland），位在科隆（Cologne）附近。殼牌表示，韋瑟靈廠的原油加工業務雖將結束，但同園區內的戈多夫（Godorf）煉油廠仍將維持運作。

殼牌先前已在這座園區投資一個用於生產零碳排氫能的電解槽，產能有10MW（百萬瓦）；以及一個生質甲烷液化廠。

自2020年以來，殼牌已脫手5座煉油廠、關閉一座，並將另一座改為碼頭。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130128