7旬老翁疑殺人後自盡 檢警調查釐清案情

（中央社記者魯鋼駿新竹縣20日電）新竹縣湖口鄉61歲鍾姓婦人前天被發現陳屍車內，經查疑似服用藥物；今天又有一名76歲張姓男子被發現在家中服藥自盡，並留下遺書，說明自己殺害鍾婦，檢警偵辦釐清中。

新竹檢警表示，鍾姓婦人17日被家人發現躺在停在住家附近的轎車後座，身體冰冷、已無生命跡象，送醫急救不治，檢方相驗遺體無明顯外傷，但口吐白沫，懷疑服進不明藥物，將安排解剖釐清死因。

檢警說，張姓老翁今天凌晨在家中自殺，警方到場採證，發現遺書，內容略述，「他與鍾某某有債務、感情問題，已將鍾某某處理掉，而他自己老了，不想被關」。

檢警表示，張姓老翁被發現時已明顯死亡，口吐白沫，根據遺書內容判斷，懷疑他先餵毒殺害鍾婦，自己也服下相同藥物，畏罪自殺。

根據檢警初步研判，張姓老翁疑在17日將鍾婦約出，趁機毒害鍾婦，後續將依殺人案偵辦，目前正擴大調閱監視器，確認兩人當天行蹤，釐清案情。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：梁君棣）1071020