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台南再傳渣男虐童 警方巡邏保護中

最新更新：2019/01/22 10:57

（中央社記者張榮祥台南22日電）台南相繼傳出2起虐童案後，網路又有人爆料一名男子虐待前妻及2名幼兒，市政府社會局今天證實此事，但已是去年7月通報的個案，且已取得保護令，警方也定時巡邏保護中。

有人在「台南爆料公社」發文指出，老家在南投的謝姓男子，專門在南部拐騙女孩，和前妻在一起時，更四處交女友，還把前妻打到毀容。

爆料者說，謝男不只打前妻，還虐待前妻和前夫生的2名幼兒，用菸蒂燙2歲女童的腳，踹女童頭去撞馬桶蓋，送醫不准回診拆線，6歲男童肋骨也斷裂，2名被虐幼兒曾被脫光趕出家門，更要天天買檳榔和早餐孝順他。

爆料者表示，謝男離婚後同居的女友日子也不好過，不只要幫做防水工程，做太慢會被打到遍體鱗傷，連一起做工程的女友侄子也被擊打胸腔和後腦，從階梯被踹下來。

台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任鄭妙君今天證實謝男虐待前妻和2名幼兒，前妻去年7月報警驗傷，去年8月取得保護令後離婚，謝男未再騷擾前妻及幼兒，但前妻未向警方提出傷害告訴。謝男的女友也向警方報案驗傷，且已搬離2人同居處，聲請保護令中。

鄭妙君表示，目前謝男前妻和女友的住處，都設有警方巡邏箱，警方會定時巡邏保護當事人。（編輯：陳俊碩）1080122

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