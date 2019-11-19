透視詐騙動畫微電影 北市警偕金融業防詐

（中央社記者黃麗芸台北19日電）詐騙手法日新月異，台北市警察局為加強預防詐騙犯罪，特別製作「透視詐騙」動畫宣導短片，並於全台金融機構電視牆及ATM螢幕播放，藉此提醒民眾預防被騙和嚇阻車手。

市警局今天發布新聞稿表示，「詐騙」是一種特別的犯罪現象，犯罪過程完全是屬於「敵暗、我明」的情況，為加強預防詐騙犯罪，特別製作長達147秒的「透視詐騙」動畫宣導短片，運用圖像表達的優越性和動畫特有呈現節奏，迅速宣導各種防詐知能。

同時，在獲得「中華民國銀行商業同業公會全國聯合會」「TABF台灣金融研訓院」及「農委會農業金融局」等單位協助，讓此宣導動畫可於全國各大金融機構的電視牆、網頁及ATM提款機螢幕播放。

市警局指出，透過ATM播放宣導影片，有助提醒要提款、轉帳的民眾預防被騙；同時，對宵小、車手也有嚇阻及警告效果，完整呈現犯罪預防宣導理念。

此外，市警局也發揮創意，運用各大金融機構播放影片的情形，將其製作成一週早安（長輩）圖，希望透過發揮「認同請分享」精神，協助減少被害、降低財產損失風險。（編輯：李亨山）1081119