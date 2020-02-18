涉散布白牌運將疫情假訊息 調查局約談網友到案

（中央社記者劉世怡台北18日電）調查局今晚表示，首例中部白牌計程車司機死亡後，臉書唐姓網友散布彰化秀傳、車麗屋等疫情假訊息，今被約談到案，訊後以違反傳染病防治法移送法辦。

調查局發布新聞稿表示，武漢肺炎疫情持續升溫，台灣首例中部地區白牌計程車司機死亡病例，引起中部地區人心惶惶。

調查局彰化縣調查站今天查獲臉書唐姓網友，於2月17日散布「彰化秀傳過世的人去過這些，然後車麗屋員工已經發燒了請大家小心」及「……金馬路車麗屋、彰化7510000計程車、楊漢銘醫院、大OO理容KTV、全O理容KTV、秀傳醫院，這些都別去」等有關疫情蔓延的不實訊息，造成彰化地區民眾嚴重恐慌。

對此，漢銘基督教醫院（楊漢銘醫院）及車麗屋彰化金馬店均於官網正式澄清為假訊息。

調查局溯源查獲為臉書唐姓網友以帳號「礦泉水」名義散布至「花壇人俱樂部」群組，群組有高達7萬人之多，造成恐慌影響層面重大，唐姓網友今天前往調查局彰化縣調查站到案說明，訊後以違反傳染病防治法移送法辦。

調查局後續仍會針對多家KTV進行查證，並將查訪結果通報給地方衛生機關及中央疫情中心參考。（編輯：李亨山）1090218