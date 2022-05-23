婚宴後鬧翻不往來 女方20多年後求名分勝訴

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一對男女於民國88年間在飯店舉行婚宴後鬧翻，沒再聯絡，女方20多年後提起確認婚姻關係存在訴訟。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者林長順台北23日電）一對男女於民國88年間在飯店舉行婚宴後鬧翻，沒再聯絡，女方20多年後提起確認婚姻關係存在訴訟。法院審理後，認為婚宴有公開儀式及2人以上證人，判決婚姻關係存在。

女方主張，她與男方是高中同學，雙方畢業多年後於民國87年間在街頭巧遇，男方展開熱烈追求，88年7月間在台北市一家大飯店舉行婚宴，雙方父母及眾多親友在場見證，男方還特地邀請曾任西德駐台經濟辦事處代表擔任婚禮證婚人。

女方表示，2人在婚宴後當晚因故發生爭執未辦理登記，她於108年間發律師函要求男方與她辦結婚登記被拒，別無良策才提訴訟。

男方指出，女方當時擔任保險業務員，兩人交往後，女方向他吐露常常被親友、同事、客戶詢問是否結婚育子等事，要求跟男方舉辦婚宴取信其親友及同仁、客戶即可，雙方並無結婚真意。

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男方表示，兩人在婚宴後鬧翻後毫無聯繫，他已於98年間與現任妻子結婚，並生下2名女兒，女方事隔20多年後要求共同辦理結婚登記，根本破壞既有法律秩序的安定性，更損及現任妻子及子女的權益。

台北地方法院審理後指出，修正前民法第982條第1項定，結婚應有公開儀式，並有2人以上的證人，2人在大飯店舉辦婚宴，且有雙方父母及親友在場，判決兩造婚姻存在。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110523