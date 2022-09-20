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台中豪宅建案工地起火 火勢控制未擴大延燒

2022/9/20 22:58（9/20 23:11 更新）
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台中市西屯區台灣大道3段729巷旁工地20日晚間突然發生火警，現場濃煙密布，消防局出動人車前往搶救，幸無人員傷亡，消防人員持續監控中，起火原因仍待調查。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月20日
台中市西屯區台灣大道3段729巷旁工地20日晚間突然發生火警，現場濃煙密布，消防局出動人車前往搶救，幸無人員傷亡，消防人員持續監控中，起火原因仍待調查。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月20日
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市西屯區台灣大道3段729巷旁工地今晚突然發生火警，由於起火點在地下5層，增添滅火難度，搶救近3個小時才控制火勢，消防人員持續監控中，起火原因仍待調查。

台中市消防局於下午6時54分接獲通報，位於西屯區台灣大道3段729巷旁建案工地發生火警，出動消防車18輛、救護車1輛、消防人員43人前往現場灌救，直到晚上9時26分才控制火勢，消防人員深夜仍持續在現場監控。

消防局到場後發現，現場為工地地下室起火燃燒，隨即實施侷限火勢及周界防護，避免延燒鄰近建築物，並通報警方注意周遭交管及煙霧影響台74線環中道路等交通問題。

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現場消防人員說，現場是地下7層的工地，燃燒的區域在地下第5層的建築板模，沒有人員受困，因為是在地下室，消防人員沒有適當路徑可以進去救災，只能在地面層射水，經過灌救後火勢有變小，但還沒辦法完全撲滅。

消防人員表示，經與現場工程人員討論，現場有6口水井，研商開啟工地水井，進行灌注搶救滅火，火勢於晚上9時26分控制，未擴大延燒，無人員傷亡，起火原因待進一步鑑定釐清。（編輯：唐聲揚）1110920

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