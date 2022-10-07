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女子攀登南湖大山滑倒腳扭傷 直升機救援送醫

2022/10/7 15:24（10/7 16:31 更新）
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張姓女登山客攀登南湖大山時，因滑倒造成右腳踝扭傷，台中市消防局獲報立即派員上山救援，並協助申請直升機救助，將女山友載運下山，送醫治療。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月7日
張姓女登山客攀登南湖大山時，因滑倒造成右腳踝扭傷，台中市消防局獲報立即派員上山救援，並協助申請直升機救助，將女山友載運下山，送醫治療。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市消防局6日接獲報案，有女登山客攀登南湖大山時，因滑倒造成右腳踝扭傷腫脹。消防局派員上山救援，並協助申請直升機救助，今天接觸到傷者後，由直升機將她載運下山送醫。

台中市消防局今天透過文字稿表示，6日下午2時7分接獲報案，一行4人的登山客目前位於南湖山屋，其中1名張姓女子因滑倒造成右腳踝扭傷、頭部擦傷，但意識清楚，請求派員協助。

消防局獲報後，立即派遣梨山分隊的搜救人員及相關單位等6人前往救援，並由指揮中心同步申請直升機吊掛作業。張女因腳部腫脹，在山屋換穿藍白拖鞋等候救援。

空勤總隊今天上午派遣黑鷹直升機執行救助任務，2名特搜隊員完成初步檢傷後，協助張女上直升機，將她載運下山，降落在東勢河濱公園後，張女由台中市救護人員協助送醫院。（編輯：戴光育）1111007

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