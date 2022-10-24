連身條款釋憲說明會 聲請人與機關學者各提看法

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影片來源：Judicial Yuan 司法院影音

（中央社記者林長順台北24日電）死囚黃春棋等人認為最高法院分案實施要點中的「連身條款」違反公平審判等原則，聲請釋憲。憲法法庭今天舉行說明會。聲請人、專家學者與關係機關分別提出合憲或違憲的看法。

現行最高法院刑事分案實施要點規定，「原審更三審以上再行上訴之案件」及「重大刑事案件發回更審再行上訴案件」應由原承辦股辦理，即俗稱的「連身條款」。

包括黃春棋等34名死囚及前唐榮鐵工廠公司營建部經理劉政哲等人，認為最高法院分案的連身條款違反憲法公平審判、審判獨立及平等原則等，陸續聲請釋憲。

憲法法庭將46案併案後，今天舉行說明會，劉政哲、黃春棋等人的訴訟代理人、關係機關最高法院、司法院刑事廳、專家學者出席。另外，有3名大法官迴避，大法官吳陳鐶線上參與。

聲請人主張，法官參與裁判後即有價值判斷，於法官曾參與通常程序的裁判，於非常上訴程序未迴避情形，仍有預斷風險，應予迴避；法官曾參與更審前的裁判，於更審程序未迴避，除有預斷外，更因前、後裁判結果的異同而影響辦案維持率評比，涉及法官個人利害關係，應予迴避。

聲請人認為，依統計資料顯示，更二連身條款無法使案件盡早確定，且違反法定法官原則，法官曾參與先前第三審程序撤銷發回的裁判，於同一案件再次上訴至第三審程序時未迴避的情形欠缺公正外觀，應予迴避。

有關法官曾參與通常程序的裁判，於非常上訴程序未迴避部分，司法院刑事廳、政大教授何賴傑均認為合憲；最高法院主張限於曾參與原確定裁判的法官應迴避；東海大學副教授劉芳伶認為合憲，但若審級利益可兼及特別救濟時，仍應迴避。

法官曾參與更審前的裁判，於更審程序未迴避部分，最高法院認為，因更審前裁判經撤銷而不存在，並未違反裁判自縛性及審級利益；何賴傑表示，雖有偏頗的疑慮，但可經審理過程檢視法官是否公正，並未違憲。

法官曾參與先前第三審程序撤銷發回的裁判，於同一案件再次上訴至第三審程序時未迴避部分，最高法院指出，第三審程序是以統一法律見解為目的的法律審，審判對象始終為下級審裁判，且綜合考量整體分案流程，更二連身條款仍屬隨機、無恣意分案，應屬合憲。

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何賴傑則表示，若案件因輪分而致法官重複時，未違反法定法官原則，但更二連身條款具強制指定的性質，不符合訴訟權保障、法定法官及公平審判原則，應屬違憲。劉芳伶認為，更二連身條款雖未違反公平法院原則，但顯然違背法定法官原則，有違憲之虞。

這次說明會歷時約1小時40分，審判長許宗力宣示聲請人、關係機關、專家學者及併案聲請人等的補充意見，得於11月20日前以書面方式向憲法法庭提出，並依憲法訴訟審理規則規定，以一次為限。（編輯：李亨山）1111024