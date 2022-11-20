造勢活動1男昏倒不治 劉建國暫停部分活動表哀悼

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣林姓男子昨晚參加民進黨雲林縣長候選人劉建國造勢活動，呼吸心跳突然停止，送醫後仍不治，劉建國今天暫停部分選舉活動以表哀悼；雲林地檢署今天相驗，初判為心因性休克死亡。

雲林縣消防局昨天晚間6時許接獲民眾報案，指稱一名男子失去呼吸心跳，有民眾協助施作心肺復甦術（CPR），救護人員趕緊將人送到台大醫院雲林分院搶救，但經搶救後仍不治。

對於造勢活動上發生憾事，劉建國原訂今天上午舉辦山海大團結，車隊誓師大會，因故而延後，僅安排掃街拜票，表達哀悼之意。

劉建國表示，得知有支持者身體不適的第一時間，現場醫護人員立即進行急救並馬上聯絡救護車就醫；活動結束後，劉建國得知支持者就醫後仍然不幸離世的訊息，競選團隊都深感難過與不捨。

活動結束後，劉建國與民進黨立委蘇治芬、民進黨雲林縣黨部主委林金忠等人前往探視家屬，並給予慰問；同時，身兼民進黨主席的總統蔡英文也指示要求，務必全力協助家屬後續相關事宜。

家屬透露，林男（68歲）平時有呼吸方面宿疾，昨天和家人參加造勢晚會，下車時略感不適，但仍堅持要參加晚會，結果在大會進行時昏厥、失去呼吸心跳。

雲林地檢署今天安排相驗，初判為心因性休克死亡，家屬對於死因沒有異議。（編輯：陳仁華）1111120