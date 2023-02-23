嘉縣死亡車禍駕駛肇逃遭拘提 檢方諭令3萬元交保

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義縣水上鄉昨天發生死亡車禍，蔡姓機車騎士送醫不治，肇事王姓駕駛逃離現場，警方昨晚拘提王男到案，依過失致死等罪嫌移送，檢方今天複訊後，諭令3萬元交保。

檢警表示，水上鄉柳鄉村柳子林一處鄉間道路昨天下午3時45分發生自小客車與機車事故，救護車趕到現場，立即將頭部受到重創的30歲蔡姓男騎士送醫急救，因傷勢嚴重，於下午4時55分宣告不治。

檢警指出，轄區派出所員警、消防人員到場時，肇事的自小客車駕駛涉嫌肇事逃逸，並沒有留在現場，警方調閱事故現場附近路口監視器畫面，發現王姓男子涉有重嫌，警方於昨天晚上6時30分將王男拘提到案，酒測值為零。

檢警調查，事故現場的機車刮地痕跡逾40公尺，死者蔡男也被撞飛至數十公尺遠的電線桿旁，可見撞擊力道強大，並造成蔡男頭部凹陷變形、額頭撕裂傷、身體多處擦挫傷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，急救後仍不治。

涉嫌肇事的王男辯稱，昨天發生事故後，因緊急要到工作地點處理事情，才沒有辦法停留在現場善後。

警方今天依過失致死、肇事逃逸罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方下午複訊後，諭令以新台幣3萬元交保。（編輯：卞金峰）1120223