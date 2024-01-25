高雄市男子欠罰鍰遭執行 弱勢住石板屋免拍賣

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（中央社記者張已亷高雄25日電）高雄市蕭姓男子滯欠罰鍰逾新台幣11萬元，因逾期未繳，案件被移送行政執行署。執行官到蕭男戶籍地訪查，發現他居住簡陋石板屋且生活拮据，與蕭男家屬協商以分期繳納，暫不拍賣。

法務部行政執行署高雄分署今天發布新聞稿指出，蕭姓男子滯欠酒駕罰鍰及牌照稅等案件，共11萬6191元，執行人員催繳及銀行存款扣押皆無所獲，查封蕭男持有位於高雄市山區3筆持分土地，準備拍賣時，考量土地位處偏遠恐不易拍出。

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執行人員為了解案件詳情，前往蕭男戶籍地訪查，發現蕭男居住在未辦理保存登記的簡陋石板屋內，門與窗皆為粗糙木作，房子內幾乎沒有任何布置，且他因罹患風濕、痛風等病症，造成他神情恍惚、目光呆滯、不知所云，目前無工作及固定收入，生活清苦拮据。

經當場與蕭男家屬協商，以蕭男能負荷範圍內分期付款，每期繳納5000元，暫不拍賣土地。高雄分署提醒，若民眾有經濟困難無法一次清償所欠案款，可檢具相關證明文件申請分期繳納。（編輯：黃世雅）1130125