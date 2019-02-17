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新聞專題
NBA明星賽
NBA明星賽相關活動在北卡羅來納州的夏洛特登場，台灣時間17日首先進行技術挑戰賽、三分球大賽及灌籃大賽。全明星賽則是在18日舉辦，兩支交戰隊伍分別由洛杉磯湖人球星「小皇帝」詹姆斯與密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博領銜擔任隊長。
新聞專題
NBA明星賽1/4

NBA三分球大賽 籃網哈里斯爆冷勝柯瑞奪冠[影]

最新更新：2019/02/17 10:55
NBA明星週三分球大賽由布魯克林籃網的哈里斯奪冠。（圖取自twitter.com/nbagleague）
NBA明星週三分球大賽由布魯克林籃網的哈里斯奪冠。（圖取自twitter.com/nbagleague）

（中央社夏洛特17日綜合外電報導）今天在北卡羅來納州夏洛特進行的NBA三分球大賽，布魯克林籃網的哈里斯（Joe Harris）在決賽輪砍進26分，力壓轟下24分的奪冠熱門柯瑞，大爆冷門抱走冠軍。

美國職籃NBA三分球大賽（3-Point Contest）由10名球員各自在5個位置各投5球，其中4個位置中的5球，有4個1分的一般球和1個2分的花球，選手另可依自己喜好，指定其中1個位置，讓5球都放2分的花球，首輪比賽後依得分排序，擇優取前3名晉級決賽輪。

這次三分球大賽話題十足，除有即將退休的2006年三分球大賽冠軍，達拉斯獨行俠的諾威茨基（Dirk Nowitzki）參賽，柯瑞兄弟，金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、波特蘭拓荒者的塞斯．柯瑞（Seth Curry）也在比賽中上演「兄弟鬩牆」戲碼，另外，去年砍進決賽史上最高28分的鳳凰城太陽布克（Devin Booker）則要尋求衛冕。

其他參賽的球員還包括多倫多暴龍葛林（Danny Green）、哈里斯、沙加緬度國王希爾德（Buddy Hield）、波特蘭拓荒者里拉德（Damian Lillard）、密爾瓦基公鹿前鋒密道頓（Khris Middleton）和地主夏洛特黃蜂的華克（Kemba Walker）。

首輪比賽結束後，柯瑞靠在最後一個位置連投進5個花球，轟下27分高分順利晉級，其他晉級的還有拿下26分的希爾德、獲得25分的哈里斯，而諾威茨基17分，布克23分都未能爭奪冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080217

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