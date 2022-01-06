日立慈善高球賽1/7開打 徐薇淩拚生涯首次連冠

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（中央社記者龍柏安桃園6日電）台灣旅美高球好手徐薇淩去年底才在台灣大哥大女子公開賽奪冠，明天起她將出戰日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，期盼能寫下生涯首次2連冠的新成就。

總獎金新台幣1000萬元的2022年日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，明天起一連3天在東方高爾夫球場競桿，這場台灣傳統女子高球大賽，不僅是年度首場賽事，也是獎金最高的比賽。

日立慈善盃過去以「您捐多少，日立就捐多少」為賽會口號，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年不販售門票，不過大會仍歡迎球迷到場替球員加油打氣，主辦單位統計截至今年為止，14年來累計已捐出超過7800萬元。

株式會社日立製作所台灣代表陳世鴻致詞時，除感謝去年台灣女將們出色傑出的表現，帶給台灣很多的榮耀與歡樂，他也提到，幾乎全台所有職業、業餘的好手，都踴躍報名參加這場賽事，「今年共有96名選手出賽、卡司堅強，一定精彩可期。」

這場比賽除旅美名將徐薇淩、李旻等人都有參賽，旅日好手蔡佩穎、姚宣榆等人也沒有缺席，去年冠軍錢珮芸從美國返台隔離期滿後，也將尋求衛冕，力拚成為賽史連霸的本土第1人。

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去年日立慈善盃徐薇淩名列第3，這次她頂著台灣大哥大女子公開賽冠軍光環，將挑戰職業生涯首次連2場比賽奪冠的新成就，她搞笑地說：「職業生涯沒有過，業餘倒是有，因為那時候業餘每次只有我1人參賽。」

徐薇淩表示，自己狀況不差，加上剛拿下冠軍信心也在高檔，不過她透露最大的變數就是球場風勢，「有時候突如其來的強陣風，會讓選手吃足苦頭。」（編輯：張雅淨）1110106