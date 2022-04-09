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味全洋砲鈦龍一軍初亮相先發第3棒 自信已準備好

2022/4/9 17:22（4/9 20:50 更新）
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中職味全龍隊洋砲鈦龍（Telvin Nash）（紅衣者）9日在一軍初亮相，他賽前受訪表示，目前打擊狀況很好，自認已經準備好，盼藉比賽證明自己。中央社記者王騰毅攝　111年4月9日
中職味全龍隊洋砲鈦龍（Telvin Nash）（紅衣者）9日在一軍初亮相，他賽前受訪表示，目前打擊狀況很好，自認已經準備好，盼藉比賽證明自己。中央社記者王騰毅攝　111年4月9日
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（中央社記者楊啟芳新北9日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊洋砲鈦龍（Telvin Nash）今天一軍初亮相就先發打第3棒，鈦龍說，目前打擊狀況很好，已準備好，要透過比賽證明自己，希望展現給曾幫過他的人。

味全本季找2名洋砲，分別是鈦龍和龍德力（Ronny Rodriguez），而鈦龍調整進度較快，之前已在二軍出賽2場，6打數敲出3支安打，晚間在新北市新莊棒球場對戰富邦悍將隊，守左外野。

鈦龍賽前接受媒體訪問時表示，現在狀況很好，不會考慮太多外在因素，有準備好的人在比賽就會有好表現，「我覺得我準備好了」，就透過比賽證明。到一軍後感覺球隊氣氛很不錯，有感受到球隊、教練團及選手張開雙臂熱情歡迎他的感覺。

31歲的鈦龍有美職、美國獨立聯盟及日本獨立聯盟經驗。

已初步研究中職投手的鈦龍說，這要歸功於情蒐團隊，他認為日本和台灣都屬於亞洲球風，很高興現在有更亮眼機會，展現給曾幫過他的人。

鈦龍之前在二軍只守過外野，但他說，不論教練團指定他守左外野、一壘或指定打擊，都全力以赴，想辦法做到最好。（編輯：李明宗）1110409

中華職棒味全龍隊洋砲鈦龍（右）9日晚間在新莊棒球場對戰富邦悍將隊，一軍初亮相就先發打第3棒、守左外野，盼用好表現證明自己。中央社記者王騰毅攝　111年4月9日
中華職棒味全龍隊洋砲鈦龍（右）9日晚間在新莊棒球場對戰富邦悍將隊，一軍初亮相就先發打第3棒、守左外野，盼用好表現證明自己。中央社記者王騰毅攝　111年4月9日
中職味全龍隊9日晚間在新莊球場對上富邦悍將隊，龍隊洋砲鈦龍（Telvin Nash）為一軍初亮相，先發打第3棒，守左外野。中央社記者王騰毅攝 111年4月9日
中職味全龍隊9日晚間在新莊球場對上富邦悍將隊，龍隊洋砲鈦龍（Telvin Nash）為一軍初亮相，先發打第3棒，守左外野。中央社記者王騰毅攝 111年4月9日
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