UBA男子組8強出爐 台師大搭晉級末班車

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）台師大今天UBA大專籃球聯賽男子組預賽迎戰世新大學，末節倒數8.2秒發邊線球，被世新王鼎鈞抄走上籃，台師大最終以62比63落敗，但靠著對戰優勢，搭上晉級末班車，連8年晉8強。

112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級第4階段預賽在政治大學、台灣藝術大學兩地進行，今天展開最後一天賽程。

在尋求4連霸政治大學與健行科大、虎尾科技大學、世新大學前進8強後，國立體大、輔仁大學、台藝大也搶下晉級門票，最後1席資格由同為7勝7敗的台灣體大、台灣師範大學角逐。

台體大今天以76比97敗給健行科大，而同時間在另一地開打的台師大，儘管以62比63惜敗世新大學，但台師大仍憑藉著對戰優勢，收下8強入場券。

值得注意的是，今年8強中有7隊是上季8強球隊，僅少了上季第7的文化大學，由上季二級冠軍、本季升上一級的虎尾科大取代。

男子組8強全數出爐後，接下來8隊將於2月27日至3月5日齊聚台北體育館，展開單循賽，爭取前4名、前進台北小巨蛋。（編輯：李錫璋）1130130