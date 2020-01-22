被點名武漢肺炎源頭 竹鼠是中國人愛吃美食

武漢造成肺炎的新型冠狀病毒來源很可能是市場銷售的野生動物，中國專家鍾南山之前更指可能來自竹鼠（圖）等野味。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北22日電）武漢造成肺炎的新型冠狀病毒來源很可能是市場銷售的野生動物，中國專家鍾南山之前更指可能來自竹鼠等野味。在中國大陸，竹鼠是深受民眾喜愛的美食，更有業者因示範烹飪竹鼠成為網紅。

武漢肺炎疫情持續擴散，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士兼國家呼吸系統疾病臨床研究專家鍾南山接受中央電視台訪問時指出，根據初步分析，新型冠狀病毒源頭是野生動物，有可能是竹鼠、獾之類。

竹鼠對台灣人來說有些陌生，但在大陸是頗受歡迎的食物，竹鼠號稱「肉質鮮嫩、口感獨特」，被大量養殖，有養殖戶年售萬隻致富。

大陸媒體曾報導，竹鼠由於被指營養價值高，深受食客歡迎，售價近年水漲船高，一隻人民幣數百至千元不等，需求大、利潤高，近年出現許多竹鼠人工養殖戶。

廣西柳州人林長虹投資200萬元成立合作社，聘請農民養殖竹鼠。他之前接受訪問時曾指，以每隻4斤計算，一隻竹鼠可賣100元，當中大多銷往廣東。

來自廣西恭城竹鼠的養殖戶葉發禎則指，自己直播1至3小時，介紹竹鼠的養殖技術、竹鼠烹飪等，透露去年透過直播平台銷售1萬多隻竹鼠。

四川的烹飪網紅王剛曾拍片示範烹煮「寬油（油炸）竹鼠」；網紅「華農兄弟」是竹鼠養殖業者，時常以各種理由宰殺烹飪竹鼠，將影片上傳網路，點閱率很高，成為中國網路紅人，甚至翻牆開設Youtube帳號。

不過，在武漢肺炎爆發後，華農兄弟的影片下不少網友留言，表示擔憂。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1090122