李明哲何時歸？ 陸委會再籲對岸速告知釋放時間

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針對鳳凰衛視被認定為陸資企業一事，大陸委員會發言人邱垂正7日說，若其他媒體涉及股權或人事變動而違反兩岸條例，也將依法查處；而陸資是否具實質影響力亦是審視重點。中央社記者沈朋達攝 111年4月7日

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（中央社記者沈朋達台北7日電）台灣NGO工作者李明哲在中國大陸的5年刑期將滿，仍歸期未定。陸委會發言人邱垂正今天再籲陸方儘速告知李明哲刑滿釋放返台的具體時間。

李明哲因網路言論，2017年3月經澳門進大陸時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年。

邱垂正7日在大陸委員會例行記者會上表示，李明哲遭到大陸關押迄今已快滿5年，期間陸委會持續關注他在中國大陸關押的情形，並關注他的健康狀況，也多次透過既有管道向陸方要求，應確保李明哲的相關權益；同時，也協助家屬赴陸探視，迄今已有16次。

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他說，自COVID-19疫情爆發以來，陸委會多次向陸方了解李明哲在陸服刑的健康狀況，也傳達讓李明哲假釋、允許撥打親情電話、對外通信等訴求，並要求對岸儘速告知台灣政府和家屬，李明哲刑滿釋放返台的具體時間，以落實保障李明哲及其家屬各項的司法權益，及對李明哲人身自由、基本權益的保障。

邱垂正再度呼籲陸方，應儘速告知李明哲服刑期滿釋放返台的具體日期，並指陸委會也將持續透過既有管道，向陸方轉達李明哲家屬關切的各項權益。（編輯：楊昇儒）1110407