用諧音也難逃審查 微博整治含錯別字不良訊息

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（中央社記者張淑伶北京13日電）中國網友為規避審查，經常使用諧音字、簡寫等替代敏感詞或不雅詞語，但這種方式恐怕難再奏效。社群平台微博今天發布，將對以「錯別字」傳播不良訊息的行為展開集中整治。

微博管理員今天發布，為營造清朗的網路空間，維護文明健康的社區生態秩序，站方將對站內利用諧音字、變體字等「錯別字」發布、傳播不良信息的違規行為開展集中整治。

主要內容包括：加大對利用「錯別字」借機傳播不良信息等違規行為的排查清理力度；健全平台用語管理機制，完善關鍵詞識別模型；通過建立正向激勵機制、加強站內宣介等方式，引導站內用戶「規範使用漢字」。

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微博方面表示，如果發現相關違規內容，歡迎檢舉，站方將及時處置。

這並非首次對網路內容以「錯別字」表述整治。根據人民網，2017年6月，官方發布「關於進一步加強網絡視聽節目創作播出管理的通知」，就曾要求網上視聽內容不得濫用諧音、生造濫造詞義、肆意曲解內涵，不得使用不規範的網絡語言和錯詞別字；遣詞造句要堅持正確導向，符合語法規範等。（編輯：周慧盈）1110713