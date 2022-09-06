中共坦承低級紅與高級黑輿論 嚴重殺傷黨形象

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（中央社台北6日電）中共浙江宣傳部5日在微信公眾號「浙江宣傳」發表文章，檢討當前輿論浮現的「低級紅」和「高級黑」現象，並坦承這兩者對黨和政府形象造成嚴重殺傷，務必避免因此而導致的傳播效果逆轉。

刊登於浙江宣傳的文章「『低級紅』『高級黑』的六種形式」指出，所謂低級紅是指有意無意把黨的政策簡單化、庸俗化，以看似誇張甚至極端態度表達政治正確。

高級黑則或明褒實貶、或指桑罵槐、或指東打西，以精心策劃但又不易察覺的方式攻擊抹黑，如果說高級黑是居心叵測，是用心險惡；低級紅則可能多屬無心之失、低能之錯。

文章以新聞媒體的報導為例，分析低級紅和高級黑可分為6種形式，首先是誇大其詞、無腦吹捧的浮誇風，好比有則報導稱「副市長吃上了自己掏錢買的月餅」，本意是吹捧領導廉潔奉公，結果引發負面聯想。

還有「女同志28天連續加班沒換過衣服沒洗頭」、「扶貧幹部與女貧困戶結婚」等，根本不顧網友的心態，大喊口號、惹人反感，結果紅變成黑、誇變成貶，從正面走向負面。

其次則是用力過猛、任意拔高的臉譜化。如某地一名員警因參加比武大賽，放棄與新婚妻子的結婚拜堂禮，媒體報導頌揚他是模範警員，並配上新娘獨自拜堂照，不僅沒收到正面宣傳效果，還被批反人性、反常理。

類似用力過猛的場景營造及人物設計案例不勝枚舉：「夫妻新婚之夜抄黨章」、「幹部大白天點馬燈學黨史」、「91歲老奶奶在輪椅上坐了3年，伴隨一首熟悉紅歌竟站起來跳起了舞蹈」等。

還有就是自我美化、弄巧成拙的唱高調。某地疫情「封控」期間民眾買菜難吃菜難，竟然黨員幹部大推「曬曬我家蔬菜包」登上熱搜而被罵翻。

講述祖孫三代從事菸草種植以凸顯薪火相傳的報導「三代菸草人的傳承與守望」，結果被網友質疑是菸草行業裙帶勾結、家族腐敗，這些拙劣的自我美化因群眾的火眼金睛而紛紛翻車，可謂低級得要命，被黑得很慘。

其他如明褒實貶、暗含譏諷的軟刀子。有段時間若干公號轉發「廳局風穿搭」文章，分析體制內穿搭美學，並一本正經探討「為什麼廳局風成了婚戀市場的天花板？」這類文章看似讚美，引來的卻是嘲諷。

此外還包括含沙射影、指桑罵槐的放冷箭。有的人故意忽視歷史與當下、小說與現實的區別，把歷史、小說中的人物、故事生搬硬套來借古諷今、影射比附。

好比每當政府加強市場監管、規範企業失序行為，不時有人鼓吹「胡雪巖魔咒」，看似評論胡雪巖的歷史與人生，實則藉機抹黑營商環境，唱衰民營經濟發展。

最後則是小題大做的扣帽子。某地一名基層幹部，因「晚上洗澡沒接到電話被處分」，還被扣上「四個意識不夠」、「工作不嚴不實」、「作風漂浮」等帽子，這種極端過了頭傷害黨和政府的民意基礎。

甚至地方發生突發事件，官方通報姍姍來遲，相關報導竟大言不慚稱各級領導如何「高度重視」、「作出批示」、「緊急部署」等，但事件本身的問題所在卻避而不談，看似講政治，實則忘記民心才是最大的政治。

文章指低級紅和高級黑的主觀動機或有所不同，實際上低級紅往往與高級黑遙相呼應同流合汙，對黨和政府的形象是一種嚴重殺傷，務必避免「紅」的初心產生「低級」的觀感，甚至被逆轉成「高級黑」。

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香港網路媒體01於5日發表分析低級紅與高級黑的報導說，官僚主義與形式主義就是低級紅和高級黑的病因，也是多年以來中共所面臨的現實困境。

因官僚主義會侵蝕「實事求是」的樸素道理，扭曲「民心才是最大的政治」，異化人性和是非曲直。形式主義則導致一切嚴肅、正義、理想主義的工作膚淺化、庸俗化。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110906