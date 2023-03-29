批把顏值當演技 人民日報：文化是演員必修課

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（中央社台北29日電）中國近期關於「絕望的文盲能演好戲嗎？」討論火上熱搜，繼央視之後人民日報也發文指一些流量藝人不關注文化修養，存在顏值即演技、念詞即表演的不良風氣，並強調文化是演員的必修課。

最近有媒體詢問某中國明星關於對飾演的歷史人物有什麼想說嗎？對方說不出個所以然。央視發長文批評，「絕望的文盲，能演好戲嗎？」，使得「絕望的文盲」討論，火上熱搜。

人民日報微信公眾號也以「沒文化敢上鏡？」發文指主演一部年代劇卻不了解故事發生的時代背景；提起自己演的角色支支吾吾，分析人物張口結舌；有的甚至連常用字都不會讀、不會寫…文章強調文化是演員的必修課。

評論文章表示，一段時間以來，一些流量藝人不關注文化修養，認為「顏值即演技、念詞即表演」，形成了不良風氣，成為了不良示範。當觀眾討論演員不讀書、沒文化時，其實是對不敬業卻心安理得、能學習卻無動於衷的憂慮。

文章指出，文化之於演員，包含著語言形體等表演技術、應變力觀察力等必備素質、對多彩生活的體驗，而不是下意識、無節制地宣洩情緒。從這個意義上說，有天賦未必能成好演員，但不努力注定不是好演員。無論體驗派，還是表現派，抑或方法派，走到聚光燈下的這條路，都是由無數的耕耘與汗水所鋪就。

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文章舉例，有演員為演好甘肅農婦，花10個月在當地體驗生活；有演員出演警察前，跟隨民警一同出警，體驗真實工作狀態；需付出大量時間到現實生活裡摸爬滾打、汲取養分，才打磨出觀眾認可的角色。因此好演員不能依賴本色出演，了解不熟悉的生活樣態與內心世界，正是提升文化的重要方面。

文章說，一個演員拚到最後拚的是文化，能走多遠靠的也是文化。文化基礎不僅關係演員自身發展，也是成就影視精品的前提。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120329