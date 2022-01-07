同居20年老來伴 王浩威將登記結婚

（中央社記者張若瑤台北7日電）兼具精神科醫師與心理師身分的王浩威，曾因父親車禍後的劇變而抗拒成家，但在與女友同居20年後，終於決定近期登記結婚。王浩威錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享原生家庭與親密關係帶來的人生暗傷。

小學三年級暑假，父親的一場車禍，徹底顛覆了王浩威的家庭。「以前我算很幸運的，爸爸當老師時，學校畢業旅行都會帶媽媽和我們去玩。」印象中的父親，是家鄉南投竹山小鎮中飄撇的黑狗兄，意氣風發又自戀的他，在熬過生死關頭且臥床1年多休養後，走路卻仍跛腳，因而性情大變。

「我不記得當時家裡發生了什麼，只記得在學校跟同學玩的事。」直到多年後，父親心肌梗塞離世，家人因陪伴母親重聚，大部分的喪事都辦得吵吵鬧鬧，王浩威一家人反而疏離平靜，終於有機會與母親解封那段禁忌的往事，也讓他拾回片段的破碎記憶。

母親在父親車禍後的臥床期，過得非常辛苦，除了要照料另一半的起居、年幼的稚兒，還得顧好家裡的紙工廠，「我媽從管工人到要做業務、行銷、收帳，常常一大早就得跟著貨運車出門，到晚上9點、10點才又跟著貨運車回來」。王浩威的父親開始懷疑妻子外遇，兩人經常劇烈爭吵。

透過母親的自述，王浩威腦中閃過一些畫面，「學心理後才發現，這是『器質性人格障礙』，腦功能在傷後恢復的過程中，很脆弱容易起疑心。」父親變成另外一個人，和小時候王浩威所熟悉的完全不一樣，「痛苦超過我的負荷，忘記是一種保護自己的方法」。

「沒發生車禍前，我爸那麼好，為何連這樣的一個好爸爸，都沒辦法讓家庭幸福？」害怕自己沒能力負荷一個家的恐懼，自此在王浩威心中滋生，「大部分男性都還是會有先立業再成家的觀念」。觀察社會現象，王浩威發現年輕人同居卻不婚的現象越來越普遍。

但在與女友同居20年後，王浩威卻認為以往的擔憂似乎慢慢消散，「最近我們會去登記」，周遭朋友一個接一個離開，王浩威突然驚覺自己老了，「身邊有人很重要，現在是怕沒有關係，哪天我生病，她就沒辦法全力照顧我」。

王浩威認為，接觸親密關係是一個人成長很重要的部分，這個階段被逼著要更真實的面對自己 ，學習把越長越大的「我」割捨掉。

人生還沒做的事很多，但王浩威已經不會遺憾，而是有機會就一直做，「『做』本身是常態，退休是一種錯誤觀念，你的目標會從賺錢轉為其他更有意義的事業」。剩下的歲月，王浩威還是會保持好奇心，但不會勉強自己擠出時間，「人越真越清楚自己追求什麼，生活就會越來越簡單」。

「老」在現代為何變成禁忌詞？孩子的童年怎麼出現記憶空白？原生家庭到底在你身上留下哪些痕跡？心理問題最嚴重的孩子，父母親是哪兩種職業最多？台灣社會的文化走向青春崇拜、否認年老的後果是？被傷害過的人才能當精神科醫師或心理師嗎？這些內容將分之一（https://reurl.cc/Ep2QX1）、之二（https://reurl.cc/g08YZ7）等2集，在7日「空中小客廳」節目播出。

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中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms），除了文化性節目「文化普拉斯」由邱祖胤主持；「特派談新事」由廖漢原和周永捷主持，邀請中央社30名特派輪流談國際新鮮事；「空中小客廳」由張若瑤主持，以人物故事為主軸，讓聽眾貼近公眾人物檯面下有血有肉的真實面貌。

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