5566攜新生代 唱跳台灣男團世代歌曲

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（中央社記者王寶兒台北8日電）文總除夕特別節目「2024 WE ARE我們的除夕夜」邀請男團5566，加上新生代偶像男團FEniX、AcQUA源少年，13人演出橫跨35年的男團經典歌曲，以歌曲重現不同世代的台灣男團。

5566、FEniX與AcQUA源少年共13人特別為WE ARE節目組成一日限定團THIRTEEN，3團除共演5566經典歌曲「傳說」，還帶來演出台灣人氣偶像男團組曲，如L.A. Boyz的「跳」、ENERGY的「放手」、飛輪海「我有我的Young」等。

13人年齡差距不等，演出錄影後，5566團員孫協志、王仁甫、許孟哲不斷抹汗直呼「太熱」，反觀FEniX與AcQUA源少年還能穿著厚重外套，孫協志笑說，有感受到體能年年衰退，「我是團體中年紀最大，與最小的團員差了28歲，排練時看到他們活力滿滿，一起練習也就有好的精神狀態。」

為與FEniX、AcQUA源少年共同演出「傳說」，節目為此重新編排舞蹈，孫協志說，新編舞蹈因應年輕人喜歡的舞風，與新生代男團合作很開心。王仁甫也笑說，看到FEniX、AcQUA源少年就如同看到以前的自己，開玩笑說：「他們看著我們就會想到未來會變成我們的樣子，應該會滿擔心。」

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「2024 WE ARE我們的除夕夜」將在明天播出，演出錄影時，5566也分享今年春節除夕計畫就是守在家中欣賞節目，孫協志說，此次人數因為多達13人，能聚集在一起不容易，排練時也格外珍惜時間，接下來要看到限定團THIRTEEN也幾乎不會再有機會，請大家期待演出。

「2024 WE ARE我們的除夕夜」節目將於明天在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV等網路平台播出。（編輯：龍柏安）1130208