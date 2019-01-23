蓬佩奧：對美中貿易談判樂觀 會有好結果

（中央社瑞士達佛斯22日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天對美中即將舉行的貿易會談能獲致好結果表達樂觀，並表示美中這兩個超級強國間的衝突可以避免。

美國總統川普與中國國家主席習近平去年底於阿根廷會面後達成共識，川普同意，暫緩對中國2000億美元商品課徵的關稅由10%調升至25%，但期限只有90天，在3月1日前，若雙方仍談不攏，美國會恢復加徵關稅。

蓬佩奧未能前來參加瑞士達佛斯（Davos）論壇，不過他透過影片發表演說。

蓬佩奧一開始表示，中國對鄰國展現好戰態度，在國內「奉行極權主義」，但表示北京當局如能接受公平與開放貿易的原則，並保護智慧財產，這項爭執可以化解。

「有人說我們國家間的超級強國衝突無法避免，我們不這麼認為。」

關於預定30至31日在華盛頓舉行的下回合貿易會談，他表示：「我們會好好接待他們，我們的對話會獲得良好結果，這點我很樂觀。」

他的談話與川普上週的評論一致。川普上週表示，雙方貿易會談進行的非常順利，但是否認他正考慮撤銷對中國進口貨品的關稅。（譯者：陳政一）1080123